تأجيل حاسم لتسمية مرشح رئاسة الوزراء في العراق.. والمهلة الدستورية تقترب

أرجأ الإطار التنسيقي العراقي اجتماعه لحسم ملف تسمية مرشحه لرئاسة الحكومة إلى يوم السبت، في خطوة هي الثالثة من نوعها خلال أسبوع، مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية لتكليف رئيس الوزراء الجديد.

أرجأ الإطار التنسيقي في العراق اجتماعه الحاسم لتسمية مرشحه لمنصب رئيس الوزراء إلى يوم السبت، في تأجيل هو الثالث من نوعه خلال أسبوع واحد. هذا التأجيل المتكرر يضع العملية السياسية في البلاد أمام تحدٍ زمني حقيقي، مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية المحددة لتكليف رئيس الوزراء الجديد.

وكالة الأنباء العراقية 'واع' أفادت بأن الإطار التنسيقي قرر تأجيل الاجتماع الذي كان من المفترض أن يحسم اسم المرشح، وذلك إلى يوم غد السبت، دون الإفصاح عن الأسباب المباشرة وراء هذا التأجيل المتكرر. الاجتماع الذي كان مقرراً اليوم الجمعة، يأتي في أعقاب انتخاب نزار آميدي رئيساً للجمهورية في 11 أبريل الحالي، وهو ما يضع ضغوطاً إضافية على الإطار التنسيقي للوفاء بالمهلة الدستورية المنصوص عليها في الفقرة 'أ' من المادة 76 من الدستور العراقي.

هذه الفقرة تنص على أن رئيس الجمهورية يجب أن يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، مما يعني أن المهلة الدستورية ستنتهي يوم الأحد القادم. التأجيلات المتتالية تثير مخاوف من دخول البلاد في حالة من الفراغ السياسي، وهو سيناريو شهدته العراق سابقاً بعد انتخابات أكتوبر 2021، واستمر لأكثر من عام كامل قبل التوافق على تكليف محمد شياع السوداني برئاسة الوزراء ومنحه الثقة من قبل مجلس النواب في 27 أكتوبر 2022.

هذا الفراغ السياسي كان له تداعيات سلبية على الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، وأدى إلى تأخير تنفيذ الإصلاحات الضرورية وتلبية احتياجات المواطنين. الإطار التنسيقي، الذي يعتبر الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي، حيث يمتلك ما يقرب من 130-140 مقعداً من أصل 329، يتحمل مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة الحاسمة. يعتبر الإطار التنسيقي أكبر وأبرز تحالف سياسي شيعي في العراق، ويلعب الدور الرئيسي في اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.

في 24 يناير الماضي، أعلن الإطار التنسيقي ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء، وهو ما أثار جدلاً واسعاً واعتراضات من بعض الأطراف، بما في ذلك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي طالب العراق بالامتناع عن انتخاب المالكي. الخلافات الداخلية داخل الإطار التنسيقي حول اسم المرشح المحتمل لرئاسة الوزراء هي السبب الرئيسي وراء هذه التأجيلات المتكررة. هناك عدة أسماء مطروحة للنقاش، ولكل منها مؤيدون ومعارضون داخل الإطار.

البعض يفضل بقاء نوري المالكي مرشحاً، بينما يرى آخرون ضرورة اختيار شخصية جديدة قادرة على تحقيق التوافق الوطني وتلبية تطلعات الشعب العراقي. الوضع السياسي المعقد يتطلب حكمة وبعد نظر من جميع الأطراف المعنية، لتجنب الوقوع في الفراغ السياسي وتداعياته السلبية. المهلة الدستورية المحددة تفرض على الإطار التنسيقي اتخاذ قرار حاسم في أقرب وقت ممكن، وإلا فإن البلاد ستواجه تحديات كبيرة في المستقبل القريب.

التركيز الآن منصب على الاجتماع المقرر عقده يوم السبت، والذي من المتوقع أن يشهد حسم ملف المرشح لرئاسة الوزراء، أو على الأقل تحديد موعد نهائي لاتخاذ القرار. المواطنون العراقيون يراقبون عن كثب تطورات الوضع السياسي، ويتطلعون إلى تشكيل حكومة قادرة على تحقيق الاستقرار والازدهار للبلاد. الضغوط الداخلية والخارجية تتزايد على الإطار التنسيقي، مما يجعل مهمته أكثر صعوبة وتعقيداً. النجاح في تشكيل حكومة جديدة يعتمد على قدرة الإطار التنسيقي على تجاوز الخلافات الداخلية وتحقيق التوافق الوطني





