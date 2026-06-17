تأجيل رحلة سبيكترم التجريبية للمرة الرابعة بسبب خلل في أنظمة الوقود

أعلنت شركة إيزار إيروسبيس الألمانية تأجيل الرحلة التجريبية الثانية لصاروخها المداري سبيكترم للمرة الرابعة بعد اكتشاف خلل فني في أنظمة الموائد المسؤولة عن تدفق الوقود.閱

أعلنت شركة تكنولوجيا الفضاء الألمانية إيزار إيروسبيس عن تأجيل الرحلة التجريبية الثانية لصاروخها المداري سبيكترم للمرة الرابعة. جاء هذا القرار بعد رصد خلل فني مفاجئ خلال المراحل النهائية التي سبقت عملية الإطلاق.

أوضحت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني أن المشكلة اكتشفت في أنظمة الموائع المسؤولة عن إدارة وتدفق الوقود إلى المحركات. أضافت أن الفرق الهندسية قررت إيقاف عملية الإطلاق من قاعدة أندويا الفضائية في النرويج بعد ملاحظة مؤشرات تشغيلية غير طبيعية في الأنظمة المرتبطة بتخزين الوقود السائل وضخه، وذلك حفاظاً على متطلبات السلامة. لا تزال التحقيقات الفنية جارية لتحديد أسباب الخلل بدقة. يشار إلى أن هذا التأجيل يمثل حلقة جديدة في سلسلة التحديات التي واجهها برنامج سبيكترم خلال الأشهر الماضية.

فبعد إلغاء أول محاولة إطلاق مطلع العام الجاري بسبب مشكلة تقنية، تأجلت المحاولة الثانية، ثم أعطال فنية أخرى أدت إلى إلغاء محاولات لاحقة. يعتبر صاروخ سبيكترم أحد المشاريع الأوروبية الطموحة في قطاع الفضاء، حيث صُمم لنقل الأقمار الصناعية المدنية والعسكرية إلى المدارات الأرضية المنخفضة. يهدف المشروع إلى تعزيز القدرات الذاتية لأوروبا وتقليل الاعتماد على مزودي خدمات الإLaunch من خارج القارة.

حتى الآن لم تحدد إيزار إيروسبيس موعداً جديداً للإطلاق، مؤكدة أن الإعلان عن أي جدول زمني سيأتي بعد استكمال فحص البيانات الفنية وتحديد السبب الجذري للعطل. يبلغ طول الصاروخ 28 متراً ويعتمد على عشرة محركات تعمل بمزيج من البروبان والأكسجين، وتصل قدرته الاستيعابية إلى نحو ألف كيلوغرام من الحمولات المخصصة للإرسال إلى المدار الأرضي المنخفض





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