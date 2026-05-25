تأثيرات التوترات الجيوسياسية على أسعار النفط العالمية وأزمة العملة في مصر

تحليل شامل لانخفاض أسعار النفط وسط آمال اتفاق أمريكي إيراني، وتناول جهود الحكومة المصرية في مكافحة السوق السوداء للدولار لضمان الاستقرار الاقتصادي.

شهدت الأسواق العالمية للطاقة حالة من التذبذب الحاد والاضطرابات الملحوظة، حيث سجلت أسعار النفط تراجعاً كبيراً تجاوزت نسبته خمسة في المائة خلال التعاملات الآسيوية المبكرة من يوم الاثنين.

هذا الهبوط جاء مدفوعاً بتصاعد التوقعات والآمال الدولية حول إمكانية التوصل إلى اتفاق دبلوماسي شامل بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية يهدف إلى إنهاء حالة الحرب والتوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط. وبالنظر إلى الأرقام المسجلة، فقد انخفض سعر خام برنت بنسبة وصلت إلى 5.14 في المائة ليستقر عند مستوى 98.22 دولاراً للبرميل الواحد، وفي سياق متصل، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.21 في المائة ليصل إلى 91.57 دولاراً للبرميل، مما يعكس استجابة سريعة من الأسواق لأي مؤشرات توحي بتهدئة الصراع الجيوسياسي في المنطقة.

وعلى الرغم من هذا التفاؤل الذي ساد الأسواق، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تبنى نهجاً يتسم بالحذر والتروي، حيث أشار عبر منصته تروث سوشال إلى أن المفاوضات الحالية تسير بشكل منظم وبناء، لكنه أكد في الوقت ذاته توجيهه للمفاوضين بعدم التسرع في إبرام أي اتفاق نهائي، معتبراً أن عامل الوقت يصب في مصلحة واشنطن. وتعود جذور هذا الصراع إلى الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في الثامن والعشرين من فبراير، وهو ما دفع طهران للرد بسلسلة من الهجمات الصاروخية وعمليات الطائرات المسيرة التي استهدفت عدة دول في المنطقة.

ورغم التزام الطرفين بوقف إطلاق النار منذ الثامن من أبريل، إلا أن التوترات لا تزال قائمة، حيث تواصل إيران فرض قيود على الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي، بينما تفرض واشنطن حصاراً بحرياً مشدداً على الموانئ الإيرانية، وهو الحصار الذي أكد ترمب بقاءه قائماً حتى توقيع اتفاق معتمد وموثق. وفيما يتعلق بالتداعيات الإقليمية والدولية، سادت حالة من القلق والغضب الشديد في الأوساط السياسية بتل أبيب، حيث وصفت مصادر إسرائيلية الشعور السائد بأنه خسارة فادحة نتيجة التقارب الأمريكي الإيراني المحتمل.

ومن الناحية الاقتصادية العالمية، تأثرت واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام القادم من الشرق الأوسط بشكل حاد، حيث تراجعت بنسبة تجاوزت 37 في المائة على أساس سنوي خلال شهر أبريل الماضي، مما يوضح مدى تأثير عدم الاستقرار السياسي على سلاسل التوريد العالمية. وفي سياق متصل، ألمح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إمكانية صدور إعلان رسمي بشأن الاتفاق مع إيران في وقت قريب، مما يزيد من حالة الترقب في الأسواق المالية.

وعلى صعيد آخر وفي المنطقة العربية، تعيش مصر حالة من الصراع المستمر لمواجهة تذبذبات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه. وتواصل السلطات الأمنية المصرية ملاحقة المتورطين في تجارة النقد الأجنبي خارج الإطار الرسمي للسوق المصرفية، حيث نجحت وزارة الداخلية في ضبط عدة قضايا اتجار بالعملات الأجنبية تجاوزت قيمتها 20 مليون جنيه مصري.

هذا التحرك الأمني يأتي في وقت شهد فيه سعر الدولار تقلبات واسعة، فبعد أن ارتفع من 47 جنيهاً إلى أكثر من 55 جنيهاً إبان الحرب الإيرانية، عاد لينخفض تدريجياً ليصل إلى مستوى 53 جنيهاً في معظم البنوك. وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضرورة تأمين الاحتياجات الدولارية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج وبناء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لضمان الاستقرار المعيشي.

ويرى الخبراء الاقتصاديون، ومن بينهم مصطفى بدرة، أن ما يحدث في السوق المصرية حالياً هو نتيجة لعمليات اكتناز الدولار من قبل بعض الأفراد، لكنهم يؤكدون أن المتاجرة خارج السوق الرسمية ليست هي المحرك الأساسي لتغيير أسعار الصرف في الوقت الراهن. بل إن العامل الجوهري الذي يحكم سعر الصرف اليوم هو مدى توفر المعروض من العملة الأجنبية في البنوك.

وكانت مصر قد اتخذت سابقاً قراراً بتبني سعر صرف مرن للجنيه لمحاربة السوق السوداء التي أثرت لسنوات على توفر السلع والخدمات، وهو النهج الذي تسعى الدولة لتعزيزه من خلال الضربات الأمنية ضد المضاربين لضمان حماية الاقتصاد القومي من التداعيات السلبية للتجارة غير المشروعة في العملات





أسعار النفط الاتفاق الأمريكي الإيراني الدولار في مصر السوق السوداء مضيق هرمز

