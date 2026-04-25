تأثير الملاريا الشديدة على التطور الإدراكي للأطفال: دراسة تكشف عن صعوبات في التعلم، خاصة في الرياضيات

دراسة جديدة تكشف عن أن الأطفال الذين نجوا من الملاريا الشديدة قد يعانون من صعوبات في التعلم، خاصة في الرياضيات، حتى بعد سنوات من الإصابة. الدراسة تسلط الضوء على الآثار طويلة الأمد للملاريا على التطور الإدراكي للأطفال وتدعو إلى مزيد من البحث والتدخل المبكر.

عندما كان جوزيف ناتيمبو طفلاً صغيراً، نجا من الملاريا . شعرت والدته ماريا، البالغة من العمر 54 عاماً، بالارتياح، وكانت مقتنعة بأن الأسوأ قد انتهى. لكن بعد نحو عقدين، يواجه الشاب الأوغندي البالغ من العمر 18 عاماً صعوبات في التعلم ، يعتقد الأطباء أنها قد تكون مرتبطة بالعدوى التي أصيب بها في طفولته.

يجد جوزيف صعوبة خاصة في مادة الرياضيات، إذ يصف الأرقام بأنها 'مربكة'، وقد اضطر لاحقاً إلى إعادة عام دراسي. وتقلق والدته على مستقبله، خشية أن تحدّ صعوباته في المدرسة من فرصه في الحصول على عمل. كان جوزيف واحداً من أكثر من 1400 طفل في أوغندا تابعهم باحثون ضمن دراسة طويلة الأمد لفحص آثار الملاريا الشديدة.

تشير الدراسة الجديدة إلى أن تجربة جوزيف، وخصوصاً مع الرياضيات، قد لا تكون نادرة، بل قد تعكس نمطاً أوسع بين الأطفال الذين ينجون من أشكال شديدة من المرض. تنتج الملاريا عن طفيليات ينقلها البعوض، ولم تكن الآثار الطويلة الأمد على التعلم لدى الناجين من الملاريا مدروسة بشكل كاف. وجدت الدراسة أن الأطفال الذين يصابون بالملاريا الشديدة قد يعانون تلفاً في الدماغ يمكن أن يؤثر في طريقة تعلمهم بعد سنوات من الإصابة الأولى.

هذا التلف يعمل كأنه 'ندبة خفية'، وقد يبدو الطفل بحالة جيدة للوهلة الأولى، لكن الاختبارات يمكن أن تكشف عن إصابة كامنة في الدماغ، لا تظهر إلا في الصف الدراسي. الدراسة، التي قادها الدكتور بول بانغيرانا، تابعت أطفالاً تلقوا علاجاً من نوعين من الملاريا الشديدة منذ عام 2008. وجدت متابعات سابقة أن بعضهم أظهروا علامات على ضعف إدراكي خلال عام إلى عامين من الإصابة. خضع 939 طفلاً لتقييم جديد، بعضهم بعد ما يصل إلى 15 عاماً من الإصابة.

الملاريا الدماغية هي أشد أشكال المرض، وتحدث عندما تعلق خلايا الدم المصابة في أوعية دموية صغيرة في الدماغ، ما يحدّ من تدفق الدم ويسبب تورماً. وقد تؤدي إلى غيبوبة، وفي بعض الحالات إلى الوفاة. إلى جانب فقر الدم الشديد، الذي يحدث عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، يُعتقد أنها تؤثر في ما يصل إلى مليوني طفل سنوياً. وجد الباحثون أن أداء الأطفال الذين أصيبوا بالملاريا الشديدة في الرياضيات كان أسوأ من أداء أقرانهم.

سجّل الناجون من الملاريا الشديدة ما يعادل نحو ثلاث إلى سبع نقاط أقل في معدل الذكاء. حتى التغيّرات الصغيرة في التعلم يمكن أن تؤثر في فرص العمل مستقبلاً، وفي الإنتاجية الاقتصادية للأسرة، بل وحتى لبلد بأكمله. ورغم أن الباحثين أخذوا في الاعتبار عوامل مثل الوضع الاجتماعي والاقتصادي والتعليم، فإنهم وجدوا أن أداء الأطفال في الرياضيات كان أسوأ بكثير من أداء من لم يصابوا بالمرض.

قبل أن يمرض جوزيف، تقول ماريا إنه كان 'طفلاً طبيعياً' و'كان يحب اللعب مع أشقائه'. في عام 2009، أصيب جوزيف بحمى شديدة وبدأ يتقيأ، قبل أن يُشخّص بالملاريا الدماغية. بدأت المشكلات تظهر حين كان في المرحلة الابتدائية، ويعتقد جوزيف أن هذا قد يكون سبباً في صعوبته في المواد القائمة على الأرقام، مثل الكيمياء والفيزياء. استدعت المدرسة ماريا مرات عدة للحديث مع معلمين كانوا قلقين بشأن أداء جوزيف.

وحتى مع مساعدة تعليمية إضافية، استمر في التأخر مع تراجع قدرته على التركيز. ومن المتوقع أن يلتحق بعض أشقائه بالجامعة، لكن ماريا تقول إن جوزيف قد يجد صعوبة في اتباع المسار نفسه. لا يفهم العلماء بعد بشكل كامل كيف يمكن أن تؤدي الملاريا الدماغية أو فقر الدم الشديد إلى ضعف إدراكي. الدراسة لا تثبت بشكل قاطع أن الملاريا الشديدة تسبب إصابة في الدماغ، لكنها تُظهر وجود صلة قوية بين المرض ومشكلات طويلة الأمد في التفكير والتعلم.

وستستخدم المرحلة التالية من الدراسة صوراً للدماغ بتقنية التصوير بالرنين المغناطيسي لفحص كيفية تأثير العدوى في أجزاء مختلفة من الدماغ





BBCArabic / 🏆 14. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الملاريا الأطفال الصحة التعلم الرياضيات التطور الإدراكي أوغندا الدماغ الأبحاث الطبية

United States Latest News, United States Headlines