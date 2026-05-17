تأثير دونالد ترمب يطيح بالسيناتور بيل كاسيدي في انتخابات لويزيانا التمهيدية

كشفت نتائج الانتخابات التمهيدية في ولاية لويزيانا عن استمرار الهيمنة القوية للرئيس السابق دونالد ترمب على الحزب الجمهوري، حيث أدت خسارة السيناتور بيل كاسيدي إلى إرسال رسالة تحذيرية للسياسيين الذين خالفوا توجهات ترمب، خاصة فيما يتعلق بمحاكمات العزل السابقة.

شهدت الساحة السياسية في ولاية لويزيانا الأمريكية تحولاً جذرياً عكس مدى النفوذ العميق الذي لا يزال يتمتع به الرئيس السابق دونالد ترمب داخل أروقة الحزب الجمهوري .

فقد تجلى ذلك بوضوح في الهزيمة القاسية التي مني بها السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي خلال الانتخابات التمهيدية التي جرت مؤخراً، حيث فشل كاسيدي في إقناع الكتلة الناخبة بصلاحيته لولاية جديدة. وتعود جذور هذه الهزيمة إلى الموقف الذي اتخذه كاسيدي قبل عدة سنوات عندما صوت لإدانة ترمب في محاكمة العزل المرتبطة بأحداث اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير عام ألفين وواحد وعشرين، وهو الموقف الذي اعتبره أنصار ترمب خيانة للثقة وتخلياً عن مبادئ الحزب وناخبي الولاية.

وقد جاءت نتائج التصويت لتضع كاسيدي في مركز متأخر خلف النائبة جوليا ليتلو التي حظيت بدعم صريح ومباشر من ترمب، وكذلك خلف أمين خزانة الولاية جون فليمنغ، مما يعني خروج كاسيدي نهائياً من السباق وتأهل ليتلو وفليمنغ لجولة الإعادة المقررة في أواخر شهر يونيو. إن هذه النتيجة لا تمثل مجرد خسارة فردية لسياسي بارز، بل هي مؤشر على استمرار سيطرة ترمب على توجهات الحزب الجمهوري، رغم وجود بعض التحديات المتعلقة بالتضخم الاقتصادي وتذبذب نسب التأييد الشعبي في بعض الملفات.

وقد حاول بيل كاسيدي تدارك الموقف من خلال حملة انتخابية مكثفة أنفق فيها مبالغ مالية ضخمة تفوق ما أنفقه منافسوه مجتمعين، إلا أن القوة المالية لم تستطع مواجهة الموجة الشعبوية التي يقودها ترمب. وفي خطاب وداعي لأنصاره، شدد كاسيدي على أن الدولة يجب ألا تتمحور حول شخص واحد، بل يجب أن تركز على الدستور ورفاهية جميع المواطنين الأمريكيين.

وفي المقابل، سارعت جوليا ليتلو إلى إسناد انتصارها إلى دعم الرئيس السابق، واصفة إياه بأنه أفضل رئيس عرفته البلاد، معتبرة أن تصويت كاسيدي السابق ضد ترمب كان دليلاً قاطعاً على إدارته ظهره لناخبي لويزيانا الذين وضعوا ثقتهم فيه. ومن جانبه، لم يتأخر ترمب في الاحتفاء بهذه النتيجة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر أن ما حدث هو النتيجة الطبيعية للتصويت لعزل رجل بريء، وكان قد وصف كاسيدي قبل يوم الاقتراع بأنه كارثة وشخص غير مخلص.

ولا تقتصر هذه التحركات على ولاية لويزيانا فحسب، بل تندرج ضمن استراتيجية أوسع يقودها ترمب لمعاقبة أي عضو في الحزب الجمهوري يظهر منه أي نوع من المعارضة لسياساته أو توجهاته. فقد شهدت ولاية إنديانا واقعة مماثلة حيث ساهم ترمب في إسقاط خمسة أعضاء من مجلس شيوخ الولاية لرفضهم خطته المتعلقة بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية. كما يمتد هذا الصراع إلى ولاية كنتاكي، حيث يواجه النائب توماس ماسي منافساً مدعوماً من ترمب نتيجة اعتراضات ماسي على السياسات الضريبية والتوجهات الخارجية للرئيس السابق.

وتأتي هذه الصراعات الداخلية في توقيت حساس جداً، حيث يواجه الجمهوريون تحديات كبيرة للحفاظ على سيطرتهم على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، مما يجعل التناغم الداخلي أمراً ضرورياً، رغم أن التطهير الحزبي الذي يمارسه ترمب قد يؤدي إلى إضعاف التنوع السياسي داخل الحزب. بالإضافة إلى الصراعات السياسية، أثارت انتخابات لويزيانا جدلاً واسعاً بسبب التغييرات التي طرأت على نظام التصويت، وذلك في أعقاب قرارات قضائية من المحكمة العليا أضعفت بعض جوانب قانون حقوق التصويت.

هذه التغييرات أدت إلى حالة من الارتباك الشديد بين الناخبين، حيث فرض النظام الجديد ضرورة طلب بطاقة اقتراع حزبية بدلاً من النظام السابق الذي كان يسمح بالتصويت المفتوح. وقد اشتكى بيل كاسيدي نفسه من هذا النظام، معتبراً أنه تسبب في تشتت الناخبين، وهو ما أكده المدير التنفيذي للحزب الديمقراطي في الولاية، دادريوس لانوس، الذي أشار إلى تلقي مئات الاتصالات من مواطنين مرتبكين، واصفاً العملية الانتخابية بأنها كانت حالة من الفوضى الحقيقية نتيجة نقص المعلومات والتوضيحات الكافية قبل موعد الاقتراع.

وفي ظل هذه الظروف، تظل الأنظار متجهة نحو جولة الإعادة لتحديد هوية السيناتور القادم، في حين يستمر ترمب في إحكام قبضته على مفاصل القرار داخل الحزب في ولايات مختلفة مثل إنديانا، حيث نجح أتباعه في حسم المنافسات التمهيدية لصالح مؤيدي إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، مما يعزز من مكانته كصانع للملوك داخل الحزب الجمهوري





