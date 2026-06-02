تحليل لهندسة الجسم والقول باستخدام القرفة، الفلفل الأحمر الحلو، والكركمين حسب دراسات سريرية وأبحاث جزيئية لتقليل سكر الدم، الالتهابات، والسرطان، مع تعزيز الجهاز العصبي ومكافحة الوزن الزائد في الأبحاث الحديثة بجامعة لوس أنجلوس.

الشائعة في المطبخ، بدءاً من القرفة والكركم وصولاً إلى الفلفل الأسود والزعتر، تحمل فوائد طبية تتجاوز مجرد إضافة نكهة للوجبات، إذ يمكن أن تؤثر على مستوى السكر في الدم، وتقليل الالتهابات، وتحسين وظائف الدماغ، وحتى تعزيز ميكروبيوم الأمعاء.

استعرض الباحثون دراسات منشورة عبر موقع "نيوز ميديكال"، وخصوصاً تلك التي أجريت في مركز التغذية البشرية بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA)، لتقييم تأثير التوابل والأعشاب على القلب والتمثيل الغذائي. تعتمد هذه الدراسات على تجارب سريرية معقولة، حيث عُرضت مئات المشاركين على مكملات القرفة، والفلفل الأحمر الحلو CH‑19، والكركمين، وغيرها، ومن ثم تمت مقارنة النتائج بالدواء الوهمي.

وجد أن تناول مكملات القرفة أدى إلى خفض مستويات الأنسولين والجلوكاجون بعد الطعام لدى المشاركين ذوي الوزن الطبيعي، ومع ذلك ظهرت ارتفاعات عابرة في بعض الحالات، مما يبرز تعقيد الأنظمة الأيضية. كما أظهر أن القرفة تساعد في التوازن الجلدي للسكر في الدم، وتصلح شدة الانخفاض في مستويات الجلوكوز عند السمنة أو السمنة المرحلية، مع حفاظها على وظائف الكبد والأعصاب.

من جانبٍ آخر، زاد استهلاك الفلفل الحلو CH‑19 قدرة الجسم على احتراق السعرات الحرارية من خلال تحفيز مستقبلات TRPV1 في الأمعاء، مما يرفع معدل الأيض ويحافظ على فقدان الوزن. كما لُقِّيا مضادات كفسكسول وإشعاعية مضادة للسرطان في مخفّقات الكركمين مع الإيبيغالوكاتشين غالات (EGCG) وقيرنين، لتكثيف التأثيرات المهددة للخلايا السرطانية في بروستات وقطعة الثدي، مستفيداً من جزيئات قوية تدعي مسارات نجافة الخلايا.

كما شاهدات الدراسة الأخيرة عن الكركمين متاح بيولوجيا لمدة 18 شهراً، حُفّزت ذاكرة كبار السن ومزاجهم مع وجود تحولات في أنماط تصوير الدماغ قد تكون مرتبطة بتراكم الأميليويد والتاو. هذا التوسع في الشهادات يضع نظرة شمولية بخصوص انخفاض السمنة وضبط السكر في الدم ودعم الصحة العقلية - مع دعوة لتبني التوابل كجزء من نظام غذائي متوازن. تلجع هذه النتائج أسساً جديدة لتطبيق التوابل في التعليم الغذائي، وتبادل الخبرة عبر الحدود الثقافية، مما يدعم الوعي العالمي بالمعرفة العلمي المغذى للوصفات التقليدية





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