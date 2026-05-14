تأثيرات القمة الأميركية الصينية على الأسواق الآسيوية والعملات

تحليل شامل لارتفاع اليوان الصيني وأداء أسهم الذكاء الاصطناعي في آسيا تزامناً مع لقاء ترمب وشي في بكين.

شهدت الساحة ال اقتصاد ية في القارة الآسيوية حالة من الترقب الشديد والتباين الواضح في أداء الأسواق المالية، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات القمة المرتقبة في بكين بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ.

وقد تجلى هذا التباين بشكل صارخ في سوق العملات، حيث حقق اليوان الصيني قفزة نوعية ليرتفع إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار الأميركي منذ ثلاث سنوات، وهو ما يعكس ثقة مؤقتة أو توقعات إيجابية بشأن مخرجات المحادثات الثنائية. وفي تفاصيل هذه التحركات، قام بنك الشعب الصيني برفع السعر المرجعي الرسمي لليوان ليصل إلى مستوى 6.8401 مقابل الدولار، إلا أن المحللين الماليين أشاروا إلى أن هذا السعر جاء أقل من تقديرات السوق بنحو 513 نقطة أساس.

وتأتي هذه الخطوة من قبل البنك المركزي الصيني في إطار استراتيجية مدروسة تهدف إلى كبح جماح الارتفاعات المفرطة في قيمة العملة الوطنية، وذلك لضمان عدم تضرر التنافسية التجارية للصادرات الصينية في الأسواق العالمية، وهي سياسة مستمرة منذ نوفمبر من العام الماضي للحيلولة دون وقوع تقلبات حادة قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار المالي الداخلي. أما على صعيد أسواق الأسهم، فقد سادت حالة من الحذر أدت إلى تراجع طفيف في المؤشرات الرئيسية في الصين، حيث انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.5 في المائة، بينما تراجع مؤشر سي أس آي 300 للأسهم القيادية بنسبة 0.6 في المائة.

ولكن، وبالرغم من هذا التوجه النزولي العام، برز قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كقوة دافعة وإيجابية، إذ سجل مؤشر الذكاء الاصطناعي نمواً بنسبة 0.8 في المائة، وصعد مؤشر الحوسبة السحابية بنسبة 1.5 في المائة. ويعزو الخبراء هذا الصعود إلى تزايد آمال المستثمرين في أن تتوصل واشنطن وبكين إلى اتفاق يسمح بتخفيف القيود الصارمة المفروضة على تصدير الرقائق الإلكترونية المتقدمة.

وفي سياق متصل، تتردد أنباء عن توجه البلدين نحو تفعيل آلية تجارة مدارة للسلع غير الحساسة، والتي قد تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار مع خفض متبادل للرسوم الجمركية، وهو تحرك يهدف إلى إرسال رسائل طمأنة للأسواق العالمية وللجمهور المحلي في كلا البلدين، مع الحفاظ على الخطوط الحمراء المتعلقة بالأمن القومي لكل منهما. وبالنظر إلى المشهد الآسيوي الأشمل، فقد انعكس التفاؤل بقطاع الذكاء الاصطناعي بشكل إيجابي على أسهم شركات تصنيع الرقائق في كوريا الجنوبية، حيث حقق سهم شركة سامسونج للإلكترونيات ارتفاعاً تجاوز 3 في المائة ليصل إلى مستويات قياسية، بينما اقتربت شركة إس كي هاينكس من تسجيل قيمة سوقية تريليونية.

وقد ساهم هذا الزخم في رفع مؤشر أم أس سي آي لأسهم آسيا والبلدان الناشئة بنسبة 0.4 في المائة، بدعم أساسي من الأسواق التايوانية والكورية الجنوبية. وفي الوقت ذاته، ظلت أسواق العملات الآسيوية الأخرى في حالة هدوء حذر أمام قوة الدولار، حيث يراقب المتداولون بدقة الملفات الجيوسياسية الحساسة التي ستطرح على طاولة المفاوضات في بكين، بما في ذلك الأزمة الإيرانية وقضايا مبيعات الأسلحة لتايوان.

ويرى المراقبون أن نجاح هذه القمة في تعزيز الهدنة التجارية الهشة سيلعب دوراً محورياً في تخفيف علاوة المخاطر ودعم العملات الحساسة للتجارة مثل الون الكوري والدولار التايواني، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، خاصة مع وجود تحركات روسية موازية لتعزيز التعاون مع الصين في قطاع النفط والغاز، مما يضيف بعداً استراتيجياً جديداً للتوازنات الاقتصادية العالمية





