تأثير الكلور على البشرة والشعر: ما هو الحل؟

مع بداية موسم الصيف، تزداد شهية الناس للسباحة والتسليح بالماء. لكن وراء هذا المشهد الجميل، هناك عنصر مهم لا نراه بالعين المجردة، هو الكلور. يستخدم الكلور في تعقيم المياه في المسبح، لكنّه يفتح بابًا لتأثيراته على الجلد والشعر. المتخصصة السورية في الصيدلة والعناية بالبشرة والشعر، ياسمين المصري، تشرح لنا في هذا المقال كيف أن الكلور يؤثر على البشرة والشعر، وكيف podemos التعامل معه بوعي خلال الصيف. الكلور يؤثر على الطبقة الدهنية الطبيعية للبشرة، مما يجعلها أكثر جفافًا وتهيجًا. يمكن أن يظهر هذا التأثير من خلال جفاف البشرة وتقشّرها، والحكة، والاحمرار. كما يمكن أن يؤدي الكلور إلى تفاقم بعض الأمراض الجلدية الموجودة مسبقًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي التعرض المتكرر للكلور إلى إضعاف حاجز البشرة، مما يجعلها أكثر عرضة للجفاف، والتهيج، والحساسية. على مستوى الشعر وفروة الرأس، يمكن للكلور أن يزيل الزيوت الطبيعية التي تحافظ على الترطيب، مما يؤدي إلى جفاف الشعر وخشونته. يمكن أن يسبب الكلور أيضًا بهتان لون الشعر المصبوغ، وجفاف أو حكة في فروة الرأس. وتصبح هذه التأثيرات أكثر وضوحًا خلال فصل الصيف مع زيادة وتيرة زيارة المسابح. ياسمين المصري تشرح لنا أيضًا كيف أن تأثير الكلور يختلف بحسب نوع البشرة أو الشعر. الأشخاص من ذوي البشرة الحساسة أو الذين يعانون من الإكزيما يكونون أكثر عرضة للتهيج، بينما الشعر الجاف، أو المصبوغ، أو المعالج كيميائيًا يتأثر بشكل أكبر. لكن ما هو الحل؟ ياسمين المصري تزوّدنا بنصائح للوقاية من تأثيرات الكلور، مثل الاستحمام بالماء العذب قبل دخول المسبح، استخدام بلسم يُترك على الشعر أو منتجات واقية للشعر، ورؤية طبيب جلدية مختص عند ظهور أعراض مثل حكة أو احمرار شديد ومستمر، أو طفح جلدي لا يتحسن خلال أيام، أو تشققات مؤلمة في الجلد، أو تفاقم واضح للإكزيما أو الأمراض الجلدية المزمنة، أو تساقط شعر ملحوظ وأعراض مستمرة في فروة الرأس رغم العناية المناسبة.

مع بداية موسم ال صيف ، تزداد شهية الناس للسباحة والتسليح بالماء. لكن وراء هذا المشهد الجميل، هناك عنصر مهم لا نراه بالعين المجردة، هو الكلور . يستخدم الكلور في تعقيم المياه في المسبح، لكنّه يفتح بابًا لتأثيراته على الجلد و الشعر .

المتخصصة السورية في الصيدلة والعناية بالبشرة والشعر، ياسمين المصري، تشرح لنا في هذا المقال كيف أن الكلور يؤثر على البشرة والشعر، وكيف podemos التعامل معه بوعي خلال الصيف. الكلور يؤثر على الطبقة الدهنية الطبيعية للبشرة، مما يجعلها أكثر جفافًا وتهيجًا. يمكن أن يظهر هذا التأثير من خلال جفاف البشرة وتقشّرها، والحكة، والاحمرار. كما يمكن أن يؤدي الكلور إلى تفاقم بعض الأمراض الجلدية الموجودة مسبقًا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي التعرض المتكرر للكلور إلى إضعاف حاجز البشرة، مما يجعلها أكثر عرضة للجفاف، والتهيج، والحساسية. على مستوى الشعر وفروة الرأس، يمكن للكلور أن يزيل الزيوت الطبيعية التي تحافظ على الترطيب، مما يؤدي إلى جفاف الشعر وخشونته. يمكن أن يسبب الكلور أيضًا بهتان لون الشعر المصبوغ، وجفاف أو حكة في فروة الرأس. وتصبح هذه التأثيرات أكثر وضوحًا خلال فصل الصيف مع زيادة وتيرة زيارة المسابح.

ياسمين المصري تشرح لنا أيضًا كيف أن تأثير الكلور يختلف بحسب نوع البشرة أو الشعر. الأشخاص من ذوي البشرة الحساسة أو الذين يعانون من الإكزيما يكونون أكثر عرضة للتهيج، بينما الشعر الجاف، أو المصبوغ، أو المعالج كيميائيًا يتأثر بشكل أكبر. لكن ما هو الحل؟

ياسمين المصري تزوّدنا بنصائح للوقاية من تأثيرات الكلور، مثل الاستحمام بالماء العذب قبل دخول المسبح، استخدام بلسم يُترك على الشعر أو منتجات واقية للشعر، ورؤية طبيب جلدية مختص عند ظهور أعراض مثل حكة أو احمرار شديد ومستمر، أو طفح جلدي لا يتحسن خلال أيام، أو تشققات مؤلمة في الجلد، أو تفاقم واضح للإكزيما أو الأمراض الجلدية المزمنة، أو تساقط شعر ملحوظ وأعراض مستمرة في فروة الرأس رغم العناية المناسبة





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