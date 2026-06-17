تأتي هيئة الأدب والنشر والترجمة لجناح المملكة في معرض بكين الدولي للكتاب 2026

تُقيم هيئة الأدب والنشر والترجمة جناح المملكة المشارك في معرض بكين الدولي للكتاب 2026، خلال الفترة من 17 حتى 21 يونيو، في مركز المؤتمرات الوطني الصيني بالعاصمة الصينية بكين، وتعكس هذه المشاركة حضور المملكة المتنامي في صناعة النشر العالمية وتعزيز مكانتها في المشهد الثقافي الدولي، وتوطيد جسور التواصل الثقافي بين الثقافتين العربية والصينية.

تدشين هيئة الأدب والنشر والترجمة ل جناح المملكة في معرض بكين الدولي للكتاب 2026 ، حيث تُقيم الهيئة جناح المملكة المشارك في المعرض خلال الفترة من 17 حتى 21 يونيو، في مركز المؤتمرات الوطني الصيني بالعاصمة الصينية بكين.

وتعكس هذه المشاركة حضور المملكة المتنامي في صناعة النشر العالمية وتعزيز مكانتها في المشهد الثقافي الدولي، وتوطيد جسور التواصل الثقافي بين الثقافتين العربية والصينية. وسيشهد المعرض مشاركة عدد من الجهات السعودية، بقيادة هيئة الأدب والنشر والترجمة، حيث سيضم جناح المملكة عددًا من الجهات، بما في ذلك دارة الملك عبدالعزيز، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ومجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، والملحقية الثقافية السعودية في بكين، ووزارة العدل، وشركة ناشر للنشر والتوزيع، وجائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، ومركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي.

وتأتي هذه المشاركة في سياق حرص المملكة على تعزيز حضورها في معارض الكتاب الدولية الكبرى، ودعم صناعة النشر، وتوسيع جسور التعاون الثقافي والمعرفي مع مختلف دول العالم، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعزّز دور الثقافة بوصفها جسرًا للتواصل الحضاري والتبادل الإنساني





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