تآكل المظلة الأمنية ومأزق السيادة: قراءة في مستقبل مجلس التعاون الخليجي بين واشنطن وطهران

تحليل استراتيجي يتناول التحولات العميقة في موازين القوى بمنطقة الخليج، مسلطاً الضوء على الفجوة بين الاعتماد الأمني التقليدي على الولايات المتحدة والواقع الجيوسياسي الذي تفرضه إيران، مع مناقشة هشاشة البنية الدفاعية المستقلة لدول المجلس.

تتجلى في المشهد الراهن ملامح مواجهة استراتيجية بين الولايات المتحدة وإيران لا تهدف بالضرورة إلى تحقيق حسم عسكري نهائي لأي من الطرفين، بل تبدو أقرب إلى عملية إعادة رسم لمناطق النفوذ وتحديد مساحات التوازن التي تضمن بقاء الفواعل الرئيسيين في المنطقة.

إن هذه المنطقة، التي اعتادت على مدار أربعة عقود أن تكون المسرح الأكثر اشتعالاً كلما تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، تمر اليوم بمنعطف خطير كشفت فيه الأحداث الأخيرة عن حقائق صادمة. لم تكن الأزمة مجرد اختبار للقوة العسكرية الأمريكية، بل كانت كشفاً قاسياً لحدود القدرات الخليجية في حماية ثرواتها وضمان استقلالها السياسي.

لقد اصطدم الوعي الخليجي بحقيقة مرة وهي أن شراء الأمن عبر الصفقات المليارية لا يعني بالضرورة امتلاك الأمن، وأن المظلة الأمريكية التي كان يُنظر إليها كضمانة مطلقة قد تحولت إلى أداة لإدارة الخسائر بدلاً من منع وقوعها. لقد أثبت إغلاق مضيق هرمز أن الجغرافيا لا تزال السلاح الأكثر فتكاً في يد إيران، حيث استطاعت تحويل الممر المائي إلى منطقة شك دائم يطال التأمين ومواعيد التسليم وانسياب الطاقة، مما وضع الاقتصاد العالمي في حالة من القلق الدائم.

في المقابل، وجدت الولايات المتحدة نفسها في مأزق استراتيجي واضح؛ فرغم الحضور العسكري الكثيف والقواعد المنتشرة والأساطيل الجاهزة، إلا أنها عجزت عن استعادة مفهوم الردع الكلاسيكي الذي ساد منذ حرب الناقلات في الثمانينات. هذا التآكل في صورة الضامن الأمريكي لم يفتح الباب أمام بديل إيراني مقبول، لأن المعضلة الخليجية تكمن في أن طهران لا تعرض شراكة أمنية قائمة على التكافؤ، بل تطالب باعتراف ضمني بحقها في صياغة تعريف الأمن في المنطقة.

إن لغة طهران تتسم بالخشونة، حيث تروج لفكرة أنه لا يمكن تحقيق استقرار في الخليج دون موافقتها، وهو ما ينقل العلاقة من إطار التعاون إلى إطار الوصاية. هذا الوضع جعل العواصم الخليجية تعيش حالة من التردد التاريخي، فهي غير قادرة على الاندفاع الكامل خلف واشنطن لتجنب تحول أراضيها إلى منصات في حرب مفتوحة مع إيران، وفي الوقت ذاته لا تستطيع التفاهم المطلق مع طهران لأن ذلك يعني القبول بامتياز جيوسياسي إيراني فوق مياه الخليج وملفاته الأمنية، مما جعل الدبلوماسية الخليجية تتحرك في حيز ضيق من رسائل التهدئة والاتصالات الخلفية لمحاولة شراء الوقت.

إن الحقيقة البنيوية التي فرضتها هذه الصراعات هي أن دول الخليج اكتشفت فجأة أنها تملك المال والسلاح والعلاقات، لكنها تفتقر إلى ذات دفاعية مستقلة. إن القوة التي تم تجميعها عبر العقود كانت قوة مشتراة من الخارج وليست قوة متولدة من الداخل، حيث ظلت المنظومات الدفاعية مرتبطة بمفاتيح تشغيل أمريكية وعقائد عسكرية مصممة وفق رؤى أجنبية. ومن هنا ظهر مجلس التعاون الخليجي في لحظات الخطر الحقيقي كإطار دبلوماسي متوتر الأعصاب بدلاً من أن يكون كتلة أمنية صلبة.

وما يزيد المشهد تعقيداً هو حالة التفكك المرتقبة والتوجهات المنفردة التي بدأت تظهر في سلوك بعض الدول، مثل توجه الإمارات نحو مسارات مستقلة ومتباعدة عن أطر معينة مثل منظمة أوبك. لقد انتهى زمن المناورة بين الخصمين، لأن الصراع الآن يمر عبر قلب الاقتصاد والموانئ والمنشآت، ولم يعد مجرد خلاف سياسي هامشي.

الخليج الآن أمام حقيقتين متزامنتين: واشنطن التي لم تعد راغبة في خوض حروب لا محدودة لطمأنة حلفائها، وطهران التي نجحت في تحويل الجغرافيا إلى ورقة مساومة دائمة تجعل من تجاهلها أمراً مستحيلاً، مما يضع المنطقة أمام ضرورة إعادة ابتكار مفهوم الأمن القومي بعيداً عن أوهام التبعية المطلقة أو الحياد المستحيل





