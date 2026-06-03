تآكل معادلات الردع بين حزب الله وإسرائيل: من بيروت إلى الضاحية

تحول قواعد الاشتباك من استهداف العمق الإسرائيلي إلى تبادل محدود بين الضاحية ومستوطنات الشمال يعكس تآكل قدرات حزب الله الردعية بعد الحرب الأخيرة.

شهدت معادلات الردع بين حزب الله و إسرائيل تحولا جذريا خلال الأشهر الأخيرة، حيث انتقلت من قاعدة استراتيجية كانت تقوم على مبدأ أن استهداف بيروت يقابل باستهداف تل أبيب، إلى معادلة أكثر محدودية تركز على الضاحية الجنوبية مقابل مستوطنات الشمال ال إسرائيل ي.

هذا التحول لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة حروب إسناد غزة وإيران وما تلاها من تغييرات ميدانية وعسكرية وسياسية عميقة. فالحزب الذي اعتاد على توجيه ضربات مؤلمة للعمق الإسرائيلي، أصبح الآن محصورا في ردود محدودة جغرافيا وأهدافيا، مما يشير إلى تراجع كبير في قدرته الردعية. ويرى الخبراء العسكريون أن ما حدث يعكس تحول حزب الله من كيان شبه عسكري يمتلك أسلحة ثقيلة وتنظيما عسكريا معقدا، إلى حركة مقاومة تقليدية تفتقر إلى القدرات الهجومية الكبيرة.

فبعد سنوات من بناء ترسانة صاروخية ضخمة، تعرض الحزب لضربات إسرائيلية مكثفة دمرت جزءا كبيرا من هذه الترسانة، مما جعله غير قادر على تنفيذ تهديداته السابقة بضرب تل أبيب. كما أن الحرب الأخيرة كشفت عن فجوة كبيرة بين الخطاب السياسي للحزب وقدراته الفعلية، حيث تبين أن صواريخه الثقيلة إما دمرت أو لم تستخدم بالشكل الموعود. وقد أدى هذا الواقع الجديد إلى إعادة تعريف قواعد الاشتباك بين الطرفين.

فبدلا من الردع الاستراتيجي، أصبحت المواجهة تدور حول مناطق محددة مثل الضاحية الجنوبية من جهة ومستوطنات الشمال الإسرائيلي من جهة أخرى. وأظهرت التطورات الأخيرة أن إسرائيل لم تعد تقبل بمعادلات قديمة، بل فرضت معادلة جديدة تقوم على أن أي استهداف لمستوطناتها سيقابله رد قاس على الضاحية. في المقابل، يبدو أن حزب الله تكيف مع هذه المعادلة، متجنبا اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى تفعيل التهديدات الإسرائيلية، لكنه في الوقت نفسه يحاول الحفاظ على بعض القدرة على الردع عبر عمليات محدودة.

ويتفق المحللون على أن هذا التحول يمثل تراجعا استراتيجيا كبيرا لحزب الله، الذي فقد الكثير من أوراق القوة التي كان يمتلكها. فبعد أن كان قادرا على تهديد المدن الإسرائيلية الرئيسية، أصبح الآن عاجزا عن منع إسرائيل من استهداف معاقله في الضاحية. كما أن الجهود السياسية والأمنية التي بذلت لاحتواء التصعيد الأخير، كشفت عن ضعف الحزب في فرض معادلاته السابقة.

وبينما تمكنت الوساطات الدولية والإقليمية من تجنب حرب واسعة، إلا أنها كرست واقعا جديدا يضع حزب الله في موقع دفاعي لم يعتاده. وتبقى التساؤلات قائمة حول مستقبل المواجهة بين الطرفين. فهل سيتمكن حزب الله من استعادة بعض من قدرته الردعية عبر إعادة بناء ترسانته الصاروخية؟ أم أن المعادلة الجديدة ستصبح سمة دائمة للصراع؟

وما هو دور الضغوط الدولية والإقليمية في تثبيت هذا الواقع أو تغييره؟ هذه الأسئلة تظل مفتوحة، لكن المؤكد أن قواعد الاشتباك التي سادت لعقدين من الزمن لم تعد قائمة





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