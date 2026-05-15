بي بي تعتزم بيع بعض أصول الغاز الطبيعي في مصر، لتخفيف ديونها وتطوير مشاريع أكثر ربحية

تعتزم شركة بي بي البريطانية بيع بعض أصول الغاز الطبيعي التابعة لها في مصر، في إطار إعادة هيكلة المجموعة بهدف خفض الديون والتركيز على مشاريع أكثر ربحية. وتعتبر الشركة أحد أكبر المستثمرين في قطاع الغاز الطبيعي في مصر وشريكا استراتيجيا يمتد لأكثر من 60 عاما. وعلى مدار الـ6 عقود الماضية، استثمرت الشركة أكثر من 35 مليار دولار في مصر، وتنتج نحو 60% من الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي. وتمتلك الشركة حاليا محفظة أعمال في مصر تتضمن المشاركة في 14 منطقة امتياز في البحر المتوسط، بإجمالي 12 موقعا في مرحلة التنمية والإنتاج، وموقعين في مرحلة الاستكشاف.

ونقلت وكالة رويترز، عن أربعة مصادر مطلعة لم تذكر أسماءهم، قولهم إن الشركة ما زالت تدرس الأمر، ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية حتى الآن، في حين نقلت رويترز عن المتحدث باسم بي بي أن الشركة لا تعلق بشأن تكهنات السوق. وتعتبر شركة بي بي أحد أكبر المستثمرين في قطاع الغاز الطبيعي في مصر وشريكا استراتيجيا يمتد لأكثر من 60 عاما.

وعلى مدار الـ6 عقود الماضية، استثمرت الشركة أكثر من 35 مليار دولار في مصر، وتنتج نحو 60% من الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي. وتمتلك الشركة حاليا محفظة أعمال في مصر تتضمن المشاركة في 14 منطقة امتياز في البحر المتوسط، بإجمالي 12 موقعا في مرحلة التنمية والإنتاج، وموقعين في مرحلة الاستكشاف





