الممثل الدائم لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة يتهم الولايات المتحدة بإفساد أجواء مؤتمر معاهدة عدم الانتشار النووي ويؤكد أن وضع بلاده كدولة نووية غير قابل للتغيير

شهد مؤتمر المراجعة الحادي عشر ل معاهدة عدم الانتشار النووي توتراً دبلوماسياً حاداً، حيث وجه الممثل الدائم لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لدى منظمة الأمم المتحدة ، كيم سونغ، اتهامات صريحة ومباشرة للولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأخرى بالعمل على إفساد الأجواء العامة للمؤتمر.

وأشار كيم في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إلى أن هذه الدول تعمدت إثارة ملف الأسلحة النووية الخاصة ببيونغ يانغ بهدف تشتيت الانتباه عن القضايا الجوهرية وعرقلة سير المداولات. وأكد الدبلوماسي الكوري الشمالي أن وضع بلاده كدولة تمتلك قدرات نووية متطورة هو واقع ملموس وثابت، مشدداً على أن هذا الوضع لا يمكن أن يتغير أو يتأثر بالتصريحات الرنانة أو الرغبات أحادية الجانب التي تفرضها أطراف خارجية تسعى لفرض أجندتها الخاصة على السيادة الوطنية لكوريا الشمالية.

وفي سياق تصعيد لهجته، أعلن كيم سونغ رفضه القاطع وبأشد العبارات لما وصفه بالأعمال اللصوصية والمخزية التي تقوم بها بعض الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، والتي تهدف من خلالها إلى الاعتراض على ما اعتبره الحق الواقعي والعادل لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في امتلاك ترسانة نووية لضمان أمنها القومي. وتعود جذور هذا الصراع القانوني والسياسي إلى عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين، حينما صدقت كوريا الشمالية على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إلا أن هذا المسار شهد تحولاً جذرياً في عام ألفين وثلاثة عندما أعلنت بيونغ يانغ انسحابها النهائي من المعاهدة نتيجة خلافات عميقة مع واشنطن.

ولا يزال هذا الانسحاب يثير جدلاً قانونياً واسعاً في الأروقة الدولية، حيث ترى العديد من الدول أن هذا الإجراء غير شرعي، بينما تتمسك بيونغ يانغ بحقها في حماية نفسها في ظل بيئة دولية تتسم بالعدائية. وعند النظر إلى المسار الدبلوماسي بين واشنطن وبيونغ يانغ، نجد أن العلاقات قد مرت بمرحلة من الانفتاح النسبي تمثلت في القمتين التاريخيتين اللتين جمعتا بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في عامي ألفين وثمانية عشر وألفين وتسعة عشر.

ورغم التفاؤل الذي ساد حينها، إلا أن المفاوضات المتعلقة بتفكيك البرنامج النووي الكوري الشمالي تعثرت بشكل كبير نتيجة غياب الثقة المتبادلة واختلاف سقف التوقعات. وفي العام الماضي، أظهر الزعيم كيم جونغ أون مرونة محدودة من خلال إبداء استعداده لعقد لقاء جديد مع ترمب، ولكن هذا العرض كان مشروطاً بتراجع الولايات المتحدة عن مطالبها الصارمة المتعلقة بالتخلي الكامل عن الأسلحة النووية، وهو الأمر الذي تعتبره بيونغ يانغ خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، حيث ترى في السلاح النووي الضمانة الوحيدة لبقائها في مواجهة التهديدات الخارجية.

من الناحية التقنية والعسكرية، تشير تقديرات الخبراء والمحللين الدوليين إلى أن كوريا الشمالية قد قطعت شوطاً كبيراً في تطوير قدراتها النووية، حيث تمتلك منشآت متعددة لإنتاج المواد الانشطارية. وتؤكد بعض التقارير الاستخباراتية أن بيونغ يانغ ربما أنتجت بالفعل كميات كافية من البلوتونيوم واليورانيوم المخصب لصناعة ما يصل إلى تسعين رأساً نووياً، مما يضع المنطقة في حالة من التأهب الدائم.

إن هذا التوسع في القدرات العسكرية لا يهدف فقط إلى الردع، بل يمثل أداة ضغط سياسية في يد النظام الكوري الشمالي لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية، ولإجبار المجتمع الدولي على الاعتراف بها كقوة نووية شرعية. ويؤدي هذا السباق نحو التسلح إلى زيادة المخاوف من وقوع حوادث غير مقصودة أو اندلاع صراع قد يغير وجه شرق آسيا بالكامل.

ختاماً، يتضح أن المواجهة بين بيونغ يانغ والغرب قد دخلت مرحلة جديدة من الجمود، حيث ترفض كوريا الشمالية العودة إلى مربع التفاوض من موقع الضعف. إن إصرار كيم سونغ على وصف حق بلاده في السلاح النووي بأنه حق عادل يعكس استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تغيير قواعد اللعبة الدولية.

وبينما يستمر المجتمع الدولي في فرض عقوبات اقتصادية مشددة على بيونغ يانغ، تواصل الأخيرة تطوير صواريخها الباليستية العابرة للقارات، مما يجعل من معاهدة عدم الانتشار النووي مجرد حبر على ورق في مواجهة إرادة سياسية صلبة. إن المستقبل الدبلوماسي للمنطقة يظل رهناً بمدى قدرة القوى العظمى على إيجاد صيغة توازن تضمن الأمن الجماعي دون المساس بالسيادة الوطنية، وهو تحدٍ يبدو مستعصياً في ظل الاستقطاب العالمي الحالي





