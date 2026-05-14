بين الفن والتقنية وشباك التذاكر: قراءة في المشهد السينمائي العالمي والعربي

تحليل شامل لمجموعة من الأفلام العالمية والعربية، يتناول السينما اليدوية، والدراما اليابانية، والواقعية المصرية، مع رصد لأحدث إيرادات شباك التذاكر الأمريكي والكندي.

تتنوع المشاهدات السينمائية في الوقت الراهن لتعكس صراعات الإنسان الداخلية وتطلعاته العاطفية، حيث تبرز مجموعة من الأعمال التي تحاول إعادة تعريف العلاقة بين التقنية والفن.

في هذا السياق، يظهر فيلم أنيميشن يتجاوز مجرد كونه عملاً تقنياً ليصبح لوحة فنية ثرية بالألوان، يعتمد بشكل كلي على الرسم اليدوي بعيداً عن تدخلات الحاسوب الجافة. هذه التجربة البصرية تهدف إلى استحضار زمن الأفلام الرومانسية الكلاسيكية التي كانت تملك قدرة فائقة على التأثير العاطفي المباشر. تدور أحداث الفيلم حول علاقة شاب وفتاة، حيث تلتقي البراءة بالخبرة من خلال رياضة ركوب الأمواج، في قصة حب تنتهي بمأساة تراجيدية فوق أمواج البحر، مما يدفع المشاهد نحو حالة من التأثر العميق والدموع.

ولا تكتفي المخرجة نغيووِن بالجانب الرومانسي، بل توظف شخصيات ثانوية تساعد البطل في رحلة نموه النفسي من حالة المراهقة إلى مرحلة الثقة بالنفس، موازنة بذلك بين البناء الدرامي الرصين والجماليات الروحانية في الصورة، وهو عمل مستوحى من رواية بيوغرافية مصورة لأ. جاي دنغو، وبإنتاج فرنسي يتحدث الإنجليزية لضمان وصوله للعالمية. من جهة أخرى، يطرح أسبوع النقاد أعمالاً تركز على الجوانب الإنسانية الدقيقة، مثل الفيلم الذي يتناول حياة الفتاة دوا ذات الثلاثة عشر ربيعاً.

تعيش دوا في حالة من العزلة والتأمل، في مرحلة عمرية حرجة تتزامن مع تفكك عائلي وتجاهل من الزملاء، بينما تلوح في الأفق غيوم حرب اندلعت في أواخر التسعينات. تكمن براعة المخرجة هنا في عدم إظهار الحرب بشكل مباشر، بل جعلها إيحاءً مستمراً يضغط على نفسية البطلة، مما يرصد بدقة ارتباك المراهقة وأسئلتها الوجودية. وفي سياق الدراما الهادئة، يواصل المخرج كودجي فوكادا نهجه في البحث عن الجوهر الإنساني من خلال فيلمه الجديد ملاحظات ناغي.

تدور القصة في منطقة جبلية يابانية نائية، حيث تعيش فنانة التماثيل يوريكو، والتي تزورها قريبتها يوري القادمة من صخب طوكيو. هذه الزيارة ليست مجرد لقاء عابر، بل هي محاولة للعودة إلى الجذور والماضي، مما يحول يوري إلى موديل لأعمال يوريكو الفنية، ويؤدي هذا التداخل إلى اضطراب عاطفي يكشف التوترات الكامنة في بيئة كانت تبدو ساكنة، رغم أن إيقاع الفيلم قد يبدو رتيباً في بعض المواضع بسبب طول مدته التي تصل لساعتين.

أما على صعيد السينما العربية والمصرية، فإن الذاكرة الفنية تستعيد دور كمال سليم، مؤسس نهضة السينما المصرية، من خلال كتاب رواد الواقعية في السينما المصرية، الذي يسلط الضوء عليه الناقد دكتور وليد سيف. وفي الوقت نفسه، يبرز الفيلم المصري أسد كعمل نجح في تقديم مزيج درامي لافت حصد إشادات واسعة عقب عرضه الخاص في القاهرة.

وبالتوازي مع هذا، يظهر التوجه نحو الأصالة الفنية في فيلم كينغ جوهان للمخرج نديم مسيحي، الذي رغم إدارته لشركة ذكاء اصطناعي، إلا أنه اختار إنجاز فيلمه بالطريقة التقليدية بعد عمل دؤوب استمر 15 عاماً، تأكيداً على قيمة الجهد البشري في الفن. وفي ختام هذا المشهد السينمائي، تبرز التناقضات بين القيمة الفنية والقيمة التجارية؛ فبينما تثير اختيارات أفلام افتتاح مهرجان كان تساؤلات حول معايير الجودة، تكتسح الأفلام التجارية شباك التذاكر في أمريكا وكندا.

فقد حققت خمسة أفلام إيرادات تجاوزت 158 مليون دولار في ثلاثة أيام فقط، تصدرها فيلم ذا سوبر ماريو غالاكسي بإيرادات ضخمة بلغت 403 ملايين دولار، يليه الشيطان يرتدي برادا 2، ومايكل، ومشروع هايل ماري، وفيلم هُراء، مما يؤكد أن السينما تظل ساحة للصراع بين الفن النخبوي والترفيه الجماهيري





