تقرير شامل يتناول اكتشاف أخطاء في مئات الدراسات العلمية حول السرطان بسبب استخدام أجسام مضادة خاطئة، وتحليل مفصل لظاهرة النينيو المناخية وتأثيراتها المتوقعة على العالم والمنطقة العربية.

شهد الوسط العلمي حالة من الصدمة والذهول بعد أن كشف باحث مستقل عن وجود ثغرات وأخطاء جوهرية قد تضرب موثوقية مئات الدراسات العلمية المنشورة في دوريات مرموقة، خاصة تلك المتعلقة بأبحاث مرض السرطان.

وأوضح الباحث شولتو ديفيد، الذي قام بمراجعة دقيقة وشاملة لـ 334 دراسة علمية محكمة، أن هناك خللاً جسيماً في استخدام الأجسام المضادة المخصصة للتعرف على بروتين يُعرف باسم p16-INK4a، وهو بروتين حيوي يُستخدم على نطاق واسع كونه يعمل مثبطاً للأورام. وأشار ديفيد إلى أن عدداً كبيراً من الفرق البحثية وقعت في خطأ تقني فادح، حيث استخدمت أجساماً مضادة كانت ترتبط في الواقع ببروتين مختلف تماماً يُسمى p16-ARC بدلاً من البروتين المستهدف، مما أدى إلى استنتاجات غير دقيقة ونتائج مضللة في تجارب مخبرية كان يُفترض أن تكون حاسمة.

والمثير للقلق أن هذه الأخطاء لم تقتصر على مختبرات صغيرة، بل امتدت لتشمل أبحاثاً صادرة عن مؤسسات أكاديمية عريقة مثل جامعتي أكسفورد وكامبردج، حيث تشير المراجعة إلى أن نحو 95 في المائة من الدراسات المفحوصة قد تكون اعتمدت على هذه الأدوات الخاطئة، مما يضع علامات استفهام كبرى حول آليات المراجعة والتدقيق في المجلات العلمية العالمية. وفي سياق آخر مرتبط بالتحديات العالمية، تصاعدت التحذيرات من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بشأن تطور ظاهرة النينيو الدافئة، حيث أشارت التقديرات إلى وجود احتمال بنسبة 80 في المائة لظهور هذه الظاهرة بين شهري يونيو وأغسطس.

وتحدث هذه الظاهرة نتيجة ارتفاع غير اعتيادي في درجات حرارة مياه المحيط الهادئ الاستوائي، وهو ما يؤدي إلى اضطراب أنماط الطقس العالمية وتغير توزيع هطول الأمطار، مما يزيد من احتمالات وقوع كوارث جوية متطرفة في مناطق مختلفة من العالم. وقد عززت بيانات الأقمار الاصطناعية التابعة لوكالة ناسا وشركائها الأوروبيين هذه المخاوف، حيث رصدت موجات من المياه الدافئة تمتد لمئات الأميال وتتحرك شرقاً نحو سواحل أمريكا الجنوبية، وهو مؤشر قوي على اقتراب ذروة الظاهرة.

ويؤكد خبراء المناخ أن الارتباط الوثيق بين المحيط والغلاف الجوي يجعل من رصد درجات حرارة السطح أداة أساسية للتنبؤ بالمستقبل المناخي، خاصة في ظل تسارع وتيرة الاحترار العالمي التي تجعل كل دورة من دورات النينيو فريدة في شدتها وتأثيراتها. ومن جانبه، أوضح الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، أن ظاهرة النينيو تبدأ عادة في التكون عقب فصل الربيع، وتستمر لفترة تتراوح بين ستة إلى تسعة أشهر، مؤكداً أنها ظاهرة غير منتظمة يصعب التنبؤ بتوقيتها بدقة مطلقة، لكن تأثيراتها تمتد لتشمل المناخ العالمي بأكمله، وبالأخص المناطق المدارية والاستوائية.

ويمكن أن تتسبب هذه الظاهرة في تباينات حادة في المناخ، مثل هطول أمطار غزيرة وفيضانات في مناطق، بينما تعاني مناطق أخرى من جفاف حاد ونقص في التساقطات، مما يؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي، التجارة الدولية، والحياة اليومية لملايين البشر. وبالتوازي مع هذه التحديات البيئية والعلمية، تظل المنطقة العربية تعيش حالة من التوتر الجيوسياسي، حيث تبرز صراعات النفوذ في العراق ولبنان والتوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران، في حين يشير صندوق النقد الدولي إلى صمود الاقتصاد السعودي أمام هذه العواصف الإقليمية بفضل كفاءته العالية، مما يعكس تبايناً كبيراً في قدرة الدول على مواجهة الأزمات سواء كانت مناخية أو اقتصادية أو سياسية





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