بينيت ولابيد يعلنان عن قائمة موحدة للانتخابات المقبلة: 'معا'

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد عن تشكيل قائمة موحدة للانتخابات المقبلة تحت اسم 'معا'. وأكد بينيت عدم الاعتماد على الأحزاب العربية، بينما دعا لابيد إلى توحيد القوى السياسية بين اليمين والوسط. وتخوض الأحزاب العربية الانتخابات عادة بقوائم منفصلة أو ضمن تحالف موحد (القائمة المشتركة) لتعزيز فرصها في تجاوز نسبة الحسم.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية يائير لابيد ، عن خوض الانتخابات المقبلة بقائمة موحدة تحت اسم 'معا'. جاء ذلك في إطار جهودهما لتوحيد القوى السياسية بين اليمين والوسط، في محاولة لتغيير المشهد السياسي الإسرائيلي.

وردا على سؤال حول إمكانية تشكيل حكومة بدعم الأحزاب العربية، أكد بينيت أن 'سنقيم حكومة بأغلبية صهيونية كبيرة، والأحزاب العربية ليست صهيونية ولن نعتمد عليها'. من جانبه، دعا لابيد ما وصفه بـ'المركز الإسرائيلي' إلى الاصطفاف خلف بينيت لضمان الفوز في الانتخابات، معتبرا أن هذا التحالف يشكل فرصة لإحداث 'تغيير كبير' في المشهد السياسي. وتتكون الأحزاب العربية في إسرائيل من أربعة تجمعات رئيسية: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش)، والحركة العربية للتغيير (تعال)، والتجمع الوطني الديمقراطي (بلد)، والقائمة العربية الموحدة (راعم).

وتخوض هذه الأحزاب الانتخابات غالبا منفردة، إما بقوائم منفصلة، أو ضمن تحالف موحد (القائمة المشتركة) لتعزيز فرصها في تجاوز نسبة الحسم 3.25 بالمئة. ويتكون الكنيست من 120 مقعدا، ويصل التمثيل العربي فيه عادة لنحو 10 مقاعد فقط، وعند الاتحاد وارتفاع نسبة التصويت بين الفلسطينيين العرب قد يصل إلى 13–15 مقعدا، وهو ما يجعل نسبة التمثيل الفعلي 8 بالمئة من مقاعد الكنيست، وهي أقل بكثير من الكتلة السكانية الحقيقية لهم.

وتأتي هذه التصريحات في سياق التوتر السياسي المتزايد في إسرائيل، حيث يسعى بينيت ولابيد إلى تعزيز فرصهما في الانتخابات المقبلة، وسط مخاوف من تقسيم الأصوات بين القوى السياسية المختلفة. ومن المتوقع أن تلعب الأحزاب العربية دورا حاسما في تشكيل الحكومة المقبلة، رغم تصريحات بينيت حول عدم اعتمادها. وفي الوقت نفسه، تستمر الجهود الدبلوماسية من قبل لابيد لتعزيز العلاقات الدولية لإسرائيل، في محاولة لتحسين صورة البلاد على الساحة العالمية.

ويظل مستقبل المشهد السياسي الإسرائيلي غير مؤكد، مع استمرار المنافسة بين القوى السياسية المختلفة، وارتفاع معدلات التوتر في المجتمع الإسرائيلي





