بيليغرينو ماتارازو يكتب التاريخ مع ريال سوسيداد بتتويج بكأس ملك إسبانيا

المدرب الأميركي بيليغرينو ماتارازو يقود ريال سوسيداد لتحقيق لقب كأس ملك إسبانيا للمرة الرابعة في تاريخه، في إنجاز استثنائي بعد مسيرة قصيرة لكنها مليئة بالإثارة والنجاحات، حيث قاد الفريق من صراع الهبوط إلى منصة التتويج.

دخل المدرب الأميركي بيليغرينو ماتارازو ، المعروف بلقب "رينو"، تاريخ نادي ريال سوسيداد الإسباني من أوسع أبوابه، بعدما قاد الفريق الباسكي إلى التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا ل كرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه. جاء هذا الإنجاز التاريخي عقب مباراة ماراثونية امتدت لركلات الترجيح أمام أتلتيكو مدريد ، حيث أظهر الفريق بقيادة ماتارازو عزيمة وإصراراً لا مثيل لهما.

يبلغ ماتارازو من العمر 48 عاماً، وهذا اللقب يمثل أول تتويج له في مسيرته التدريبية، وهو تتويج جاء بعد رحلة طويلة وشاقة بدأت في ألمانيا، حيث سعى جاهداً لشّق طريقه في عالم كرة القدم بعد أن قرر مغادرة الولايات المتحدة، مسقط رأسه. بعد لحظات التتويج، وصف المدرب الأميركي شعوره قائلاً: "إنه شعور رائع لا يمكن وصفه". هذا الإنجاز تحقق في غضون أربعة أشهر فقط منذ توليه المسؤولية، وهي فترة شهدت تحولاً جذرياً للفريق. فعندما استلم ماتارازو زمام الأمور، كان ريال سوسيداد يصارع من أجل البقاء في دوري الدرجة الأولى، وكان يتقدم بفارق نقطتين فقط عن مناطق الهبوط. منذ تعيينه في ديسمبر الماضي، نجح ماتارازو في قيادة فريقه أولاً إلى بر الأمان في الدوري، ثم إلى هذا التتويج المثير بالكأس، واصفاً هذه المسيرة بـ "المذهلة". وأضاف ماتارازو: "منذ وصولي، كانت جميع مبارياتنا مثيرة، وها نحن ننهي الموسم بمواجهة استثنائية وإنجاز مميز". وعلى الرغم من الإشادة الكبيرة التي تلقاها، إلا أن المدرب الأميركي فضّل أن ينسب الفضل في هذا النجاح إلى لاعبيه. صرح قائلاً: "أنا سعيد جداً بالعمل مع هذا الفريق، وفخور بقيادة هؤلاء اللاعبين. هذا اللقب هو ثمرة العمل الجماعي الذي بذلناه خلال الأسابيع الماضية". نشأ ماتارازو في عائلة إيطالية مهاجرة في الولايات المتحدة، ونما شغفه بكرة القدم منذ نعومة أظافره، متأثراً بمتابعة أداء أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا مع فريق نابولي عبر شاشة التلفزيون في منزل عائلته. على الرغم من أن كرة القدم لم تكن اللعبة الأكثر شعبية في الولايات المتحدة خلال فترة نشأته، إلا أن شغفه الكبير باللعبة دفعه إلى دراستها أكاديمياً. حصل على شهادة في الرياضيات من جامعة كولومبيا، وهو أمر يؤكد عليه، معتبراً أن هذه الخلفية الأكاديمية ساعدته، على الرغم من أن التدريب يعتمد بشكل أكبر على بناء العلاقات الإنسانية مع اللاعبين. بدأت مسيرته التدريبية في ألمانيا، حيث لعب في الدرجات الدنيا قبل أن ينتقل إلى عالم التدريب. تولى تدريب فرق الشباب والرديف في نادي نورنبيرغ، ثم عمل كمساعد للمدرب يوليان ناغلسمان في نادي هوفنهايم عام 2018. في ديسمبر 2019، حصل على فرصة لتدريب نادي شتوتغارت، وقاده بنجاح إلى الصعود إلى الدوري الألماني (البوندسليغا) بعد موسم واحد فقط. في موسمه الأول بعد العودة إلى دوري الأضواء، حقق مع الفريق مركزاً متقدماً، مما أثبت قدراته التدريبية. بعد رحيله عن شتوتغارت في أواخر عام 2022، عاد إلى هوفنهايم، قبل أن يغادرها في نهاية عام 2024، لتبدأ معه رحلته الجديدة في الدوري الإسباني مع ريال سوسيداد، حيث حقق انطلاقة مثالية. يتطلع ماتارازو إلى أن يكون هذا اللقب مجرد بداية لمسيرة طويلة وناجحة مع النادي. ويؤكد: "لا نريد الاكتفاء بما حققناه. ما زال أمامنا سبع مباريات في الدوري، ونطمح إلى تحقيق المزيد". وقد شهدت الأجواء المحيطة بالنادي بعض القصص الملهمة، مثل قصة اللاعب بابلو مارين، الذي تحول من مجرد جامع كرات في ملعب "أنويتا" خلال تتويج الفريق السابق بكأس ملك إسبانيا، إلى لاعب أساسي وفاعل في هذا التتويج الجديد، مسطراً بذلك قصة نجاح استثنائية. من جانب آخر، تسود حالة من القلق داخل نادي ريال مدريد بعد نقل مدافعه راؤول أسينسيو إلى المستشفى، اليوم (السبت)، لإجراء فحوصات طبية شاملة، مما يلقي بظلال من عدم اليقين على مستقبل اللاعب. أما أتلتيكو مدريد، فيسعى إلى التجدد والتتويج بكأس إسبانيا، مع حلم تحقيق إنجاز الفوز بدوري أبطال أوروبا. على صعيد آخر، أكد مدرب ميلان، ماسيميليانو أليغري، أن فريقه مطالب بالتركيز الكامل على ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، مشدداً على أهمية النتائج في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم. جاءت تصريحات أليغري عقب فوز ميلان على هيلاس فيرونا بهدف دون رد، اليوم الأحد، في الدوري الإيطالي. هذا الانتصار أعاد الفريق إلى المركز الثاني برصيد 66 نقطة، خلف إنتر ميلان المتصدر بفارق 12 نقطة، وبفارق الأهداف أمام نابولي الثالث، وست نقاط أمام يوفنتوس صاحب المركز الرابع. وقال أليغري في تصريحات لمنصة "دي إيه زد إن": "مباراة اليوم كانت معقدة، خاصة بعد خسارتنا في آخر مباراتين. ومع اقتراب نهاية الموسم بست جولات، يزداد الضغط والخوف لأنك لا تريد التفريط في هدفك". وأضاف: "اللعب خارج أرضنا أمام هيلاس فيرونا يكون دائماً صعباً. رغم امتلاكهم 18 نقطة فقط، فإنهم فريق خطير في الهجمات المرتدة. كان بإمكاننا اللعب بشكل أفضل، لكن في هذه المرحلة الأهم هو ضمان التأهل إلى دوري الأبطال". وتابع المدرب الإيطالي: "كان يمكننا استغلال المساحات بشكل أفضل، خصوصاً مع تباعد خطوط دفاع فيرونا، لكن ما يهمني أن اللاعبين قدموا أداءً جيداً، خاصة في الحالة الدفاعية، وكان الجميع يدرك أهمية هذا الفوز". واختتم أليغري تصريحاته، قائلاً: "في هذه المرحلة، النتائج تأتي أولاً قبل الأداء، وهذا أمر طبيعي. لم نحسم التأهل بعد، لكننا قريبون من تحقيقه". في تطور آخر، يتوجب الإشارة إلى فوز الفرنسي أرتور فيس باللقب، متفوقاً على الروسي أندري روبليف، ليحمل الكأس، في حدث رياضي آخر





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ريال سوسيداد كأس ملك إسبانيا بيليغرينو ماتارازو أتلتيكو مدريد كرة القدم

United States Latest News, United States Headlines