بيسكوف يؤكد: معاهدة الصداقة الروسية الصينية تشكل أساس العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين روسيا والصين، الموقعة قبل خمسة وعشرين عاما، تعتبر وثيقة محورية وتشكل الإطار القانوني للعلاقات المتعددة الأوجه بين البلدين. وأكد التزام روسيا والصين بالمعاهدة نصاً وروحاً، مما يسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون في مختلف المجالات، مع التطلع لتطوير العلاقة خلال العقود والقرون المقبلة.

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين روسيا و الصين ، الموقعة قبل 25 عاما، تشكل أساس العلاقات الشاملة والمتعددة الأوجه بين بلدينا.

وقال بيسكوف، في مقابلة مع "مجموعة الصين للإعلام" على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن هذه المعاهدة تعد وثيقة محورية في العلاقات الروسية الصينية. وأضاف: "إنها معاهدة أساسية لعلاقاتنا الثنائية. فالعلاقات بين بلدينا غنية ومتعددة الأوجه والمجالات، وكأي علاقات دولية أخرى، لا بد لها من إطار قانوني تستند إليه، وهذه الوثيقة تؤدي هذا الدور". وشدد بيسكوف على أن موسكو تولي المعاهدة أهمية كبيرة، مؤكدا أن روسيا لا تزال ملتزمة بالمعاهدة نصا وروحاً، وأنها تجد التزاما مماثلا من الجانب الصيني.

وأوضح أن هذا الالتزام المتبادل يسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتطوير التعاون في مختلف المجالات. وفي مقابلة مع التلفزيون المركزي الصيني، أعرب بيسكوف عن أمله في أن تواصل روسيا والصين تطوير علاقاتهما خلال السنوات والعقود والقرون المقبلة، مؤكدا متانة الشراكة القائمة بين البلدين.

يذكر أن معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين روسيا والصين وقعت في موسكو في 16 يوليو 2001 من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الصين الشعبية آنذاك جيانغ زيمين، وكانت مدتها الأصلية عشرين عاما، وفي يونيو 2021 تم تمديدها لمدة خمس سنوات إضافية. 台湾報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導报导報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導報導 të programa tnë fjalë





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