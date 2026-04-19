بيرو تترقب نتائج الانتخابات الرئاسية وسط اتهامات بالتزوير وتحديات لوجستية

بيرو في ترقب لإعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، حيث تصدرت كيكو فوجيموري النتائج الأولية، وسط اتهامات بالتزوير وتأخيرات في عملية فرز الأصوات، وتؤكد بعثة الاتحاد الأوروبي نزاهة العملية حتى الآن.

تتجه الأنظار حاليًا نحو بيرو مع ترقب الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة التي شهدت مشاركة قياسية لـ 35 مرشحًا، في بلد يعاني من عدم استقرار سياسي مزمن. وفي تصريح للإذاعة المحلية 'آر بي بي'، أوضحت الأمينة العامة للهيئة الوطنية للانتخابات، يسيكا كلافيهو، أن النتائج اللازمة لتحديد المرشحين المتأهلين إلى جولة الإعادة يُتوقع صدورها بحلول منتصف الشهر الحالي تقريبًا.

يأتي هذا التأخير في إعلان النتائج، وفقًا لكلافيهو، بسبب الحاجة إلى مراجعة دقيقة لأكثر من 15 ألف بطاقة اقتراع مثيرة للجدل، مما يعكس التعقيدات التي صاحبت العملية الانتخابية. وبحسب النتائج الأولية التي تم فرزها بعد انتهاء التصويت الأحد الماضي، والتي غطت 93.4% من الأصوات، تصدرت المرشحة اليمينية كيكو فوجيموري المشهد بنسبة 17% من الأصوات. وحلت في المرتبة الثانية المرشحة اليسارية روبرتو سانشيز بنسبة 12%، تلاها المحافظ المتشدد رافاييل لوبيز ألياغا، رئيس بلدية ليما السابق، بنسبة 11.9%. وتشير هذه الأرقام إلى منافسة محتدمة بين القوى السياسية المختلفة، مما يضع البلاد أمام تحديات جديدة في تشكيل مستقبلها السياسي. ومع ذلك، لم تمر العملية الانتخابية دون جدل. فقد دعا لوبيز ألياغا، استنادًا إلى مزاعم بالتزوير، إلى إلغاء الانتخابات، على الرغم من عدم تقديمه لأدلة ملموسة تدعم ادعاءاته. وبناءً على دعوته، نظم أنصار حزبه 'التجديد الشعبي' مسيرة احتجاجية يوم الأحد. وعلى نحو مماثل، انتقد سانشيز مسار العملية الانتخابية، حيث طالب خلال مؤتمر صحفي بفتح تحقيق في 'مشكلات تنظيمية خطيرة' وفرض العقوبات المناسبة، مؤكدًا على أهمية الشفافية والنزاهة في هذه المرحلة الحاسمة. وتأتي هذه الانتخابات في سياق تاريخي صعب لبيرو، حيث شهدت البلاد في السنوات الأخيرة عزل أربعة من رؤسائها الثمانية السابقين من قبل الكونغرس، مما يعكس عمق الأزمة السياسية التي تعيشها. كما واجهت الانتخابات نفسها تحديات لوجستية، تمثلت في تأخيرات في تسليم مواد الاقتراع في بعض المناطق، الأمر الذي استدعى تمديد فترة التصويت ليوم إضافي في بعض أجزاء العاصمة ليما. ورغم هذه التحديات، أكدت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي على نزاهة العملية الانتخابية حتى الآن، مشيرة إلى عدم رصد أي أدلة ملموسة على وقوع تزوير واسع النطاق. تبقى الأنظار شاخصة نحو الإعلان الرسمي للنتائج النهائية، وآمال الشعب البيروفي معلقة على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة نحو مستقبل أكثر استقرارًا ورخاءً





