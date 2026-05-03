بيرو تعلن عن تدقيق شامل للانتخابات وتطورات سياسية وعسكرية في المنطقة

أمرت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيرو بإجراء تدقيق شامل للانتخابات، بينما تشهد المنطقة العربية تطورات عسكرية وسياسية متسارعة. وفي السياق نفسه، دعت السفارتان الألمانية والإسرائيلية الرئيس البيروفي المؤقت إلى التراجع عن تصريحاته، بينما يواصل حزب الله الرد على القوات الإسرائيلية.

أمرت الهيئة الوطنية لل انتخابات في بيرو بإجراء تدقيق معلوماتي شامل للجولة الأولى من ال انتخابات لرفع معايير الرقابة والتحقق وإمكانية التتبع، وقالت إنه سيُعزز بخبراء وطنيين ودوليين.

وأضافت في البيان: "يأتي هذا الإجراء استجابة لضرورة رفع معايير التحكم والتحقق وإمكانية تتبع الأنظمة المعلوماتية، وضمان أن تكون كل مرحلة من مراحل المعالجة الانتخابية معتمدة تقنيا وفق معايير مستقلة وصارمة وقابلة للتحقق". وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة أن التدقيق سيشهد مشاركة اللجنة الأكاديمية للخبراء والدعم في الشؤون الانتخابية، وهي هيئة تضم متخصصين خارجيين ومستقلين، وستتمثل مهمتها في إصدار آراء فنية متخصصة وتوصيات موضوعية، مما يعزز متانة العملية.

كما أفادت الهيئة الوطنية للانتخابات بأنها ستُعزز مشاركة متخصصين وطنيين ودوليين من خلال آليات التعاون المؤسسي، بهدف ضمان مراجعة تقنية محايدة ومؤهلة ومتوافقة مع المعايير الدولية. في سياق آخر، دعت السفارتان الألمانية والإسرائيلية في بيرو الرئيس البيروفي المؤقت خوسيه ماريا بالكازار إلى التراجع عن تصريحاته بشأن دور اليهود في الحرب العالمية الثانية. وأرجأ الرئيس البيروفي المؤقت خوسيه ماريا بالكازار، قرار شراء 24 مقاتلة بقيمة 3.5 مليار دولار إلى خليفته الذي سيتم تنصيبه بعد إجراء جولة إعادة للانتخابات الرئاسية.

وانتخب الكونغرس البيروفي الأربعاء النائب خوسيه ماريا بالكازار رئيسا مؤقتا جديدا للبلاد، ليحل محل رئيس مؤقت آخر أقيل قبل يوم واحد بسبب مزاعم بالفساد بعد 4 أشهر فقط من توليه منصبه. في الوقت نفسه، تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها جنوب لبنان، بينما يرد حزب الله بالصواريخ والمسيرات. وتأتي هذه التطورات في سياق التوتر المتزايد في المنطقة، حيث تشهد المنطقة العربية والعالمية تطورات سياسية وعسكرية متسارعة.

وفي سياق آخر، قدم السفير البيروفي في الولايات المتحدة فيديو تذكاريا بمناسبة الذكرى المئوية الثانية للعلاقات الدبلوماسية بين بيرو والولايات المتحدة، والذي يضم تحيات من 12 سناتورًا وعضوًا في الكونغرس الأمريكي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات





