بيراميدز يكتسح الأهلي بثلاثية نظيفة ويشعل المنافسة على لقب الدوري المصري

فوز ساحق لبيراميدز على الأهلي بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة من مجموعة التتويج بالدوري المصري، بينما تعادل الزمالك مع إنبي سلبًا.

شهدت الجولة الرابعة من مجموعة التتويج في الدوري المصري الممتاز ل كرة القدم مفاجأة مدوية، حيث حقق فريق بيراميدز فوزًا ساحقًا على غريمه التقليدي الأهلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين.

هذا الفوز يمثل نقطة تحول هامة في مسار المنافسة على لقب الدوري، ويضع بيراميدز في موقف قوي للمنافسة على اللقب. المباراة التي أقيمت وسط حضور جماهيري كبير، شهدت أداءً متميزًا من لاعبي بيراميدز، الذين تمكنوا من استغلال الأخطاء الدفاعية للأهلي بفعالية كبيرة. بدأ بيراميدز في الضغط على مرمى الأهلي منذ بداية المباراة، وحاولوا فرض سيطرتهم على مجريات اللعب. في المقابل، ظهر لاعبو الأهلي بشكل باهت، وافتقروا إلى الفاعلية الهجومية، ولم يتمكنوا من تهديد مرمى بيراميدز بشكل جدي.

الهدف الأول لبيراميدز جاء في الدقيقة 71، بعد تمريرة خاطئة من المدافع ياسر إبراهيم، استغلها المهاجم الكونغولي فيستون مايلي ببراعة، ليسدد كرة أرضية قوية لم يتمكن حارس الأهلي مصطفى شوبير من التصدي لها. هذا الهدف منح بيراميدز دفعة معنوية كبيرة، وزاد من ثقتهم بأنفسهم.

وبعدها بسبع دقائق فقط، أضاف بيراميدز الهدف الثاني في الدقيقة 78، عن طريق هجمة مرتدة سريعة قادها فيستون مايلي، الذي انطلق بالكرة بسرعة فائقة، وتجاوز مدافعي الأهلي بسهولة، قبل أن يسدد كرة متقنة من فوق رأس الحارس شوبير، لتسكن الشباك. هذا الهدف أنهى آمال الأهلي في العودة إلى المباراة، وأكد تفوق بيراميدز بشكل كامل.

ولم يكتف بيراميدز بهذا، بل واصلوا الضغط على مرمى الأهلي، وتمكنوا من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 85، بعد تمريرة رائعة من لاعب الوسط عبد الله السعيد، استقبلها المهاجم محمد حمدي بتسديدة قوية هزت شباك الأهلي. هذا الهدف كان بمثابة القاضي على المباراة، وأكد فوز بيراميدز بثلاثية نظيفة. في سياق متصل، تعادل الزمالك سلبًا مع ضيفه إنبي في نفس الجولة، مما أثار استياء جماهيره، وأشعل المنافسة على صدارة المجموعة.

يحتل الزمالك حاليًا صدارة المجموعة برصيد 50 نقطة، بفارق بسيط عن بيراميدز الذي رفع رصيده إلى 47 نقطة بعد هذا الفوز الكبير. ويأتي سيراميكا كليوباتر في المركز الثالث برصيد 43 نقطة، يليه المصري البورسعيدي برصيد 37 نقطة، ثم إنبي في المركز السادس برصيد 36 نقطة، بينما يتذيل سموحة الترتيب برصيد 31 نقطة.

يذكر أن الدور الأول من الدوري المصري أقيم بمشاركة 21 فريقًا، وتأهل أول سبعة أندية إلى مجموعة التتويج، بينما تتنافس الفرق المتبقية في مجموعة الهبوط لتجنب الهبوط إلى الدرجة الأدنى. هذه المجموعة من المباريات تظهر مدى التنافسية الشديدة في الدوري المصري، وتؤكد أن المنافسة على اللقب ستكون حامية الوطيس حتى النهاية. فوز بيراميدز على الأهلي يمثل رسالة قوية إلى جميع المنافسين، بأنه فريق قادر على تحقيق الفوز في أي مباراة، وأنه يمتلك العناصر اللازمة للمنافسة على اللقب.

بينما تعادل الزمالك يمثل فرصة لبيراميدز لتقليص الفارق بينهما، والضغط عليه في المباريات القادمة. من المتوقع أن تشهد الجولات القادمة من الدوري المصري المزيد من الإثارة والمفاجآت، وأن المنافسة على اللقب ستكون حامية الوطيس حتى النهاية





