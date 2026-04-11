بيراميدز يتعثر في الوقت القاتل: إهدار ركلة جزاء وتعادل مثير مع المصري

شهدت مباراة بيراميدز والمصري أحداثًا درامية في الدوري المصري الممتاز، حيث أهدر بيراميدز ركلة جزاء في الوقت القاتل، وتعادل الفريقان في مباراة شهدت بطاقات حمراء وأهدافًا مثيرة. الزمالك يحقق فوزا هاما في الكونفدرالية، والأهلي يتقدم بشكوى ضد الحكام.

شهدت مباراة نادي بيراميدز وضيفه المصري البورسعيدي، التي أقيمت مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثانية لمجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز ل كرة القدم ، أحداثا درامية متقلبة ومثيرة. تقدم المصري البورسعيدي بهدف عن طريق كريم بامبو من ركلة جزاء في الدقيقة 77، مما أثار حماسة الجماهير وتوقعات بفوز ثمين. ازدادت الأمور تعقيدًا على بيراميدز بعد طرد لاعبه الفلسطيني حامد حمدان في الدقيقة 81، مما ترك الفريق بعشرة لاعبين في الملعب.

وعلى الرغم من هذا النقص العددي، أظهر بيراميدز عزيمة قوية، وتمكن البديل مروان حمدي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الرابعة المحتسبة كوقت بدل ضائع، مما أشعل حماس الجماهير و أعاد المباراة إلى نقطة الصفر. توالت الإثارة في الدقائق الأخيرة من المباراة، حيث حصل بيراميدز على ركلة جزاء في الوقت القاتل في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع، بعد قرار من الحكم طارق مجدي. ومع ذلك، أضاع مروان حمدي ركلة الجزاء، مما حال دون فوز درامي لبيراميدز، و تسببت هذه اللحظة في خيبة أمل كبيرة للاعبين والجماهير. شهدت المباراة أيضا حالة طرد أخرى، حيث تلقى محمد مخلوف لاعب المصري البطاقة الحمراء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع. انتهت المباراة بالتعادل، ورفع بيراميدز رصيده إلى 44 نقطة، محتلاً المركز الثاني في الترتيب العام للدوري، بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر. في سياق آخر، حقق نادي الزمالك فوزًا هامًا خارج أرضه على شباب بلوزداد الجزائري بهدف وحيد في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، مما يعزز آماله في التأهل إلى الدور النهائي. وفي سياق متصل، أعلن النادي الأهلي عن تقديم شكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم ضد حكم مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، وذلك على خلفية بعض القرارات التحكيمية المثيرة للجدل في المباراة، في إطار سعيه للحفاظ على حقوقه و تقييم أداء الحكام. تشمل هذه الأحداث المتتالية تصاعدًا في حدة المنافسة في الدوري المصري الممتاز، وتشير إلى أن الموسم الحالي يشهد منافسة شرسة على اللقب، مع تقلبات في النتائج و مفاجآت مستمرة. بينما يركز جمهور كرة القدم على الأحداث داخل الملعب، تشتد التوترات خارج الملعب أيضًا مع الشكاوى والاعتراضات على قرارات الحكام، مما يعكس مدى أهمية كرة القدم في حياة المصريين وتأثيرها على مختلف جوانب الحياة الرياضية. وبالإضافة إلى ذلك، تشير هذه الأحداث إلى أهمية دور اللاعبين البدلاء في تغيير مسار المباريات، حيث تمكن مروان حمدي من تسجيل هدف التعادل لبيراميدز، مما يبرز أهمية عمق التشكيلة والقدرة على الاعتماد على اللاعبين البدلاء في اللحظات الحاسمة





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines