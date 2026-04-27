بيراميدز يسقط الأهلي بثلاثية ويحيي آماله في الدوري

فوز كبير لبيراميدز على الأهلي في الدوري المصري، وتتويج السد بالدوري القطري، ونتائج أخرى في الدوريات الأوروبية، واستعدادات باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

حقق فريق بيراميدز فوزاً كبيراً على الأهلي بنتيجة 3-0 في الجولة الرابعة من مجموعة التتويج ب الدوري المصري لكرة القدم. وأكد كرونوسلاف يورشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز ، أهمية هذا الانتصار أمام منافس قوي مثل الأهلي ، مشيراً إلى أن الفريق عانى من سلسلة إصابات مؤثرة مؤخراً، مما يجعل الفوز أكثر قيمة.

وأوضح يورشيتش أن التفاصيل الصغيرة هي التي تحسم المواجهات الكبيرة، مستشهداً بمباراة الزمالك كمثال على ذلك. وفي مقارنة بين الأهلي والزمالك، أشار إلى أن الفارق الحالي يكمن في الروح، حيث يتمتع الأهلي بجودة فنية أعلى، بينما يتميز الزمالك بروح قتالية أكبر. وأضاف يورشيتش أن الفريق لا يركز حالياً على حسابات حسم لقب الدوري، بل يتعامل مع كل مباراة على حدة. في سياق آخر، توج السد بطلاً للدوري القطري لكرة القدم بعد فوزه على الشمال بنتيجة 3-2 في الجولة الأخيرة.

كما نجح كالياري في الابتعاد عن مناطق الهبوط في الدوري الإيطالي بفوزه على أتالانتا بنتيجة 3-2، في حين فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبات مالية وانضباطية. وفي دوري أبطال أوروبا، يستعد باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونيخ في الدور قبل النهائي، حيث يرى مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، أن فريقه لا يقل شأناً عن بايرن، على الرغم من ثبات أداء الفريق الألماني.

وتتصدر فرق باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وآرسنال مسابقات الدوري المحلية، حيث حسم بايرن لقب الدوري الألماني. وقد اضطر سان جيرمان وأتليتكو مدريد إلى خوض الملحق المؤدي إلى دور الـ16، بينما تأهل آرسنال وبايرن مباشرة. وقد سجل سان جيرمان 12 هدفاً في دوري الـ16 والـ8 مقابل 16 هدفاً لبايرن





