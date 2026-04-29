بيدرو يبرر تراجع الأهلي.. والاتحاد السعودي يعتمد آلية التأهل الآسيوي

المدير الرياضي للأهلي يرجع تراجع أداء الفريق للإرهاق بعد الفوز القاري، بينما يعتمد الاتحاد السعودي آلية جديدة لمشاركة الأندية في البطولات الآسيوية اعتبارًا من 2026، بالإضافة إلى أحداث رياضية أخرى.

أرجع البرتغالي روي بيدرو ، المدير الرياضي بالنادي الأهلي ، تراجع أداء فريقه في مواجهة النصر إلى عامل الإرهاق البدني، وذلك عقب فترة قصيرة من التتويج باللقب القاري.

وأوضح بيدرو أن اختلاف السياقات وتباين الجاهزية البدنية والذهنية لعب دورًا كبيرًا في صعوبة التعامل مع مباراة بحجم المواجهة، مؤكدًا أن الانتقال السريع من نهائي قاري إلى مباراة في الدوري يمثل تحديًا كبيرًا على اللاعبين. وأضاف: من الصعب جدًا الخروج من فوز كبير في نهائي قاري والدخول مباشرة في مباراة دوري، لكن لاعبينا قدموا كل ما لديهم داخل الملعب.

وأشار المدير الرياضي إلى أن هذه الظروف تُعد جزءًا من طبيعة كرة القدم، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على وجود مساحة للتحسين، خاصة فيما يتعلق بجدولة المباريات وتنظيمها، بما يسهم في رفع جودة المنافسة. وختم حديثه بالتأكيد على دعم النادي لأي خطوات تطويرية من شأنها الإسهام في تعزيز مكانة الدوري السعودي، قائلاً: نحن جميعًا هنا لدعم أي تغييرات ضرورية لجعل الدوري السعودي أكبر وأفضل كل عام.

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم آلية مشاركة الأندية السعودية في بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتبارًا من الموسم الرياضي 2026-2027، وذلك عقب اعتماد المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتوصيات لجنة كرة القدم الاحترافية، في الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء في مدينة فانكوفر بكندا. وكانت لجنة كرة القدم الاحترافية في الاتحاد الآسيوي قد عقدت اجتماعها الثاني يوم الجمعة الماضي، حيث تم خلاله اعتماد لوائح مسابقات الأندية (نسخة 2026)، قبل أن يتم اعتمادها بشكل نهائي ودخولها حيز التنفيذ الرسمي من قبل الاتحادات الوطنية اليوم الأربعاء.

وبموجب الآلية المعتمدة، يتأهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم المقبل 2026-2027 كل من بطل دوري روشن السعودي للمحترفين ووصيفه وصاحب المركز الثالث في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، فيما يشارك صاحبا المركزين الرابع والخامس في الملحق المؤهل إلى البطولة ذاتها. وفي المقابل، يتأهل بطل كأس الملك إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2، وفي حال كان بطل الكأس ضمن أصحاب المراكز الخمسة الأولى في دوري روشن، يتم اعتماد صاحب المركز السادس في الدوري للمشاركة في البطولة.

كما شهدت الأحداث الرياضية تفاعلاً واسعاً مع مقطع فيديو لحارس مرمى الفيحاء، البنمي موسكيرا، أثناء تلقيه نبأ قدوم مولوده الجديد، حيث أعد مسؤولو النادي بادرة غير مسبوقة لإسعاد حارسهم المتألق. وبينما كان الحارس البنمي ينصت لمحاضرة المدرب البرتغالي إيمانويل بيدو، فاجأه المدرب بخبر يهمه ورسالة من زوجته، حيث أعلنت عن موعد ولادة مولودهما. ثم قدم له كيكة كشف جنس الجنين، ليعلم بأنه سيكون أباً لذكر، وسط فرحة غامرة من زملائه.

من جهة أخرى، أبدى خورخي خيسوس، المدير الفني للنصر، اعتزازه بالفوز الثمين أمام الأهلي، بينما وجه ميريح ديميرال، مدافع الأهلي، انتقادات لاذعة بعد الخسارة أمام النصر





الأهلي النصر الدوري السعودي الاتحاد الآسيوي روي بيدرو خورخي خيسوس ميريح ديميرال موسكيرا الفيحاء كرة القدم

