بيتر ماغيار يهدد باعتقال نتنياهو في هنغاريا ويؤكد التزام بلاده بالعدالة الدولية

كشف بيتر ماغيار عن توجه حكومته المستقبلية للامتثال لمذكرات المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال المسؤولين الإسرائيليين، في تحول جذري للسياسة الخارجية الهنغارية.

في تطور سياسي لافت يثير الكثير من الجدل على الساحة الدولية والمحلية في بودابست، أعلن بيتر ماغيار، الذي تشير التوقعات إلى اقتراب توليه منصب رئيس وزراء هنغاريا، عن موقف حازم تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفي مؤتمر صحفي موسع عقده في العاصمة المجرية، واجه ماغيار سؤالا جوهريا حول إمكانية قيام السلطات الهنغارية باعتقال نتنياهو في حال قرر الأخير زيارة البلاد. لم يتردد ماغيار في الإجابة، مشددا على أن التزامات المجر الدولية وقرارات المحكمة الجنائية الدولية ستكون هي الفيصل في هذا الشأن.

وأشار إلى أن حكومة تيسا التي يمثلها تسعى إلى تصحيح المسار الدبلوماسي والقانوني لهنغاريا، مؤكدا عزمها الثابت على الحفاظ على عضوية البلاد في المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يتناقض بشكل جذري مع السياسات التي تبنتها الحكومة السابقة بقيادة فيكتور أوربان. تأتي هذه التصريحات في وقت حساس للغاية، حيث تعيش العلاقات الدولية توترات قانونية غير مسبوقة بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهم تتعلق بجرائم حرب. ورغم محاولات الحكومة الهنغارية السابقة للالتفاف على هذه القرارات عبر إعلان الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية في أبريل 2025 واصفة إياها بالأداة السياسية، إلا أن ماغيار يرى في هذه الخطوات تقويضا لسمعة المجر الدولية. وقد عزز هذا الموقف تصريحات بيتر ستانو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، الذي أكد بوضوح أن الدول الأعضاء في الاتحاد ملزمة قانونيا وأخلاقيا بالامتثال لمذكرات التوقيف الدولية، وهو ما يضع بودابست أمام مفترق طرق قانوني ودبلوماسي مع بروكسل في حال استمر التباين في التوجهات. لا تقتصر الأزمة عند حدود المواقف الأوروبية، بل تمتد لتشمل ضغوطا دولية أوسع، لا سيما بعد فرض الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب عقوبات اقتصادية وقانونية على مقررة الأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز ومسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما أدى إلى تجميد أصول وتعطيل تحقيقات جوهرية في جرائم حرب محتملة. وقد قوبلت هذه العقوبات باستنكار واسع، حيث وصفتها المحكمة الجنائية الدولية بأنها هجوم صارخ على استقلالية القضاء الدولي. إن تصريحات بيتر ماغيار تعكس انقساما داخليا عميقا في المجر، بين نهج يسعى لاستعادة التوازن مع القوانين الدولية والمؤسسات العالمية، ونهج آخر يتبنى الشعبوية والعداء للمؤسسات الدولية. ومع اقتراب تولي ماغيار مهامه الرسمية، يترقب المجتمع الدولي ما إذا كانت هنغاريا ستتحول فعليا إلى بلد يطبق القانون الدولي بصرامة، أم أنها ستظل ساحة للصراعات السياسية والقانونية التي تهز أركان النظام العالمي الحالي، في ظل محاولات مستمرة من القوى العظمى لتسييس العدالة الدولية لتحقيق مآرب جيوسياسية





