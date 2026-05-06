بيتس التركية تستعرض تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الدفاعية المتكاملة في معرض ساها 2026

تستعرض شركة بيتس التركية للصناعات الدفاعية خلال فعاليات معرض ساها 2026 الدولي أحدث التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحلول الدفاعية المتكاملة، بما في ذلك أنظمة الدفاع والذكاء الاصطناعي وأنظمة الطيران. وتعتبر الشركة، التابعة لمجموعة أسيلسان الرائدة في الصناعات الدفاعية التركية، أحد أبرز المشاركين في المعرض، حيث تقدم حلولاً متقدمة في مجالات البرمجيات والمحاكاة والدعم العملياتي.

تستعرض شركة بيتس التركية للصناعات الدفاعية خلال فعاليات معرض ساها 2026 الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، الذي انطلق في مركز إسطنبول للمعارض ويستمر حتى 9 مايو الجاري، أحدث التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحلول الدفاعية المتكاملة.

وتعتبر الشركة، التابعة لمجموعة أسيلسان الرائدة في الصناعات الدفاعية التركية، أحد أبرز المشاركين في المعرض، حيث تقدم حلولاً متقدمة في مجالات البرمجيات والمحاكاة والدعم العملياتي، بما في ذلك أنظمة الدفاع والذكاء الاصطناعي وأنظمة الطيران. وقال المدير العام للشركة يلدريم عزيز أوغلو للأناضول إن الشركة تركز على تحويل كل تقنية تطورها إلى حلول عملية قابلة للقياس في الميدان، مشيراً إلى أن الشركة لا تقدم للمستخدم منتجاً فحسب، بل قوة عملياتية متكاملة بفضل قدراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الدفاع والمحاكاة وأنظمة الطيران.

وأضاف أن معرض ساها 2026 يمثل منصة مهمة تعكس مستوى الصناعات الدفاعية التركية وتعزز التعاون الدولي، مشيراً إلى أن الشركة تستعرض من خلاله نهجها القائم على التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي ورؤيتها في تطوير أنظمة تحقق نتائج ملموسة في الميدان. وتتميز شركة بيتس بخبرتها في مجالي الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، حيث توفر من خلال أنظمتها آليات اتخاذ قرار قائمة على البيانات وقابلة للتنبؤ، ما يمنح المستخدمين تفوقاً عملياتياً.

وتعد قدرات التحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأنظمة دعم القرار والأتمتة من العناصر الأساسية في بيئات العمليات الحديثة، فيما تعتمد الشركة من خلال حلولها نهجاً متقدماً في تطوير تقنيات الدفاع. كما تقدم الشركة حلولاً مدعومة بتقنيات الواقع المعزز، تتيح للقوات الأمنية تفوقاً تكنولوجياً وتعزز الوعي الميداني. وفي مجال أنظمة الطيران والإلكترونيات الجوية وأنظمة المهام، تضطلع بيتس بتطوير برمجيات مرنة وقابلة للتتبع، خصوصاً بالبرمجيات الحساسة المرتبطة بالسلامة وتنفيذ المهام.

وتقدم الشركة ضمن رؤيتها نصمم سماء المستقبل حلولاً حيوية تعزز فعالية المهام وسلامة الطيران في المنصات الجوية، ما يجعلها شريكاً هندسياً استراتيجياً في مشاريع الطيران. وتعمل الشركة في مجالات أنظمة التشغيل على تطوير البرمجيات المدمجة وهندسة الأنظمة، وفق معايير الطيران الدولية، مع إنتاج مخرجات معتمدة بمستوى السلامة الأعلى DAL-A للأنظمة الحرجة.

وتشارك بفاعلية في منصات مثل المقاتلة محلية الصنع قآن وطائرة التدريب حرقوش ومروحيات تي 70 متعددة المهام والهجومية آتاق وكوك باي، كما تقدم دعماً احترافياً في مشاريع تحديث منصات إف 16 وسو 25. وتتميز الشركة بخبرتها في مجالات الأمن السيبراني للمنصات والهندسة العكسية والاستشارات في الشهادات وتطوير أجهزة المحاكاة الخاصة.

وتوفر بيتس تقنيات المحاكاة والتدريب، التي تتيح تجربة قريبة من سيناريوهات العمليات الحقيقية، وذلك من خلال حلول تدريب غامرة قائمة على تقنيات إكس آر وصولا إلى أنظمة محاكاة مدمجة في المنصات. وتسهم أيضاً، من خلال مشاريع التحول الرقمي التي تنفذها ضمن مديرية التكنولوجيا وحلول الأعمال، في تلبية احتياجات مهمة في القطاع، حيث تدعم مشاريع مثل نظام دعم القرار يتن، الذي يوفر وصولا سريعا إلى بيانات القدرات والبنى التحتية لدى الجهات الفاعلة في المنظومة، ما يعزز عمليات اتخاذ القرار الاستراتيجي.

وتعد مجموعة العمليات التكتيكية العسكرية أتوك من أبرز حلول الشركة، إذ توفّر عبر قدرات دعم القرارات المتقدمة والوعي الميداني تحليل البيانات في الميدان، بما يتيح اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة. ويعمل النظام على ضمان تكامل البيانات بين مختلف العناصر، بما يسهم في تحسين تخطيط المهام والتنسيق العملياتي. وفي إطار مشروع قرار، تم تطوير أنظمة مدرعات وأنظمة قتال في المناطق المأهولة، مدعومة بحلول رؤية معززة تتجاوز العوائق، إلى جانب قدرات معرفة الأجسام المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما يدعم عمليات التدريب العملياتي.

أما نظام التدريب المدمج من الجيل الجديد تميس المطور للدبابة المحلية ألتاي، فيوفر إمكانية تدريب الطاقم داخل المركبة نفسها، ضمن سيناريوهات تكتيكية ديناميكية تعتمد على بيانات استخبارية حديثة. كما تقدم الشركة حلول تدريب عالية الدقة لمجموعة واسعة من المنصات، بينها كي إم سي وإس تي إيه وميلغم وقآن وغيرها. ويمثل نظام صندوق الرمال الافتراضي حلا مبتكرا لدعم عمليات التخطيط التكتيكي، من خلال نمذجة بيئات العمليات المعقدة.

وتقدم شركة بيتس خلال أيام المعرض منصة روبوتية رباعية الأرجل، مزودة بنظام اتصال ومهام ذكي، تتميز بقدرتها على الحركة في التضاريس الصعبة وتنفيذ المهام عالية الخطورة. ويتيح النظام نقل البيانات باستمرار، ويوفر قدرات تصوير متقدمة في ظروف الرؤية المحدودة، ما يجعله مناسبا لمهام الاستطلاع والمراقبة، إضافة إلى استخدامه من جانب فرق الأمن الخاصة وفرق البحث والإنقاذ، مع امتلاكه إمكانات للتوسع في الأسواق الدولية





