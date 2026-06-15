بيان مشترك لأربع دول أوروبية تؤكد استعدادها لرفع العقوبات عن إيران بعد اتفاق سلام مع الولايات المتحدة

إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا تعلن استعدادها لرفع العقوبات على إيران عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، تشمل فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري فوراً، مع تأكيد على منع إيران من حيازة السلاح النووي.

أعلنت أربع دول أوروبية رئيسية وهي إيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في بيان مشترك صباح يوم الاثنين استعدادها لرفع العقوبات المفروضة على إيران في أعقاب التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن.

وأشاد البيان بالمذكرة التفاهمية التي تم الإعلان عنها بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً على ضرورة منع إيران تماماً من حيازة أسلحة نووية، واستعداد هذه الدول للتعاون مع الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان تنفيذ الاتفاق. جاء الإعلان الأوروبي متزامناً مع إعلان التلفزيون الإيراني رسمياً عن توصل البلدين إلى اتفاق سلام. من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق يشمل فتح مضيق هرمز دون فرض رسوم مرور، ورفع الحصار البحري المفروض من قبل الولايات المتحدة فوراً.

كما عبر ترامب عن ترحيبه بالاتفاق في منشور على منصة التواصل الاجتماعي"تروث سوشيال"، مؤكداً إبرامه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومهنئاً الجميع. 并不是 كل الخبر. في تطورات ذات صلة، شكر رئيس الوزراء الباكستاني الولايات المتحدة وإيران على التزامهما بالحل الدبلوماسي، كما قدم الشكر إلى قطر على دورها الداعم، وإلى السعودية وتركيا على مساهماتهما في الوصول إلى الاتفاق. وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية كشفت أن مذكرة التفاهم تركزت على رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران ووقف فوري للعمليات العسكرية في جميع الجبهات.

نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أشار إلى أن الاتفاق يضمن عدم تمكن إيران من امتلاك أسلحة نووية. من ناحية أخرى، ذكرت مصادر إعلامية إيرانية أن الرئيس ترامب تراجع في اللحظة الأخيرة وألغى شرط فرض حصار بحري جديد كان من المقرر بدؤه خلال thirty يوماً، بعد تحذيرات من مسؤولين إيرانيين بينهم رئيس البرلمان عبد الله رضا قاليباف ورفضهم للشروط الم preliminary.

وتأتي هذه التطورات في إطار مساعٍ دبلوماسية مكثفة لتخفيف التوترات في المنطقة، وتُعد أول اتفاقية سلام واسعة النطاق بين البلدين بعد سنوات من التوتر. يُتوقع أن يؤدي رفع العقوبات إلى تحريك الاقتصاد الإيراني وتعزيز التجارة الدولية، فيما يعتبرفتح مضيق هرمز خطوة حيوية لتأمين حركة النفط العالمية. 사회 Reactions to the agreement vary among international actors, with European nations welcoming the breakthrough, while regional powers express cautious optimism.

The agreement marks a significant shift in U.S.-Iran relations and could reshape geopolitical dynamics in the Middle East





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