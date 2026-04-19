بيانات رسمية: 13.67 مليون مشترك في التأمينات الاجتماعية السعودية نهاية 2025.. العمالة الأجنبية تشكل 77%

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن أعداد المشتركين في التأمينات الاجتماعية بالسعودية بنهاية الربع الرابع 2025، حيث بلغ الإجمالي 13.67 مليون، الغالبية العظمى منهم عمالة أجنبية. وتفصل البيانات نسب السعوديين والأجانب، وتوزيع المشتركين حسب القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى التركيز الجغرافي، وتشير إلى توقف 192 ألف مشترك عن التسجيل.

كشفت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، بتاريخ 19 أبريل 2026، عن تفاصيل مهمة تتعلق بأعداد المشتركين الخاضعين لأنظمة التأمينات الاجتماعية في نهاية الربع الرابع من عام 2025. فقد بلغ إجمالي عدد المشتركين على رأس العمل في القطاعين العام والخاص حوالي 13.67 مليون مشترك. هذه الأرقام تعكس ديناميكية سوق العمل السعودي وتوضح التركيبة السكانية للقوة العاملة المسجلة.

وتشير البيانات التفصيلية إلى أن نسبة السعوديين العاملين المسجلين ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية بلغت حوالي 3.1 مليون عامل، وهو ما يمثل 23% من إجمالي المشتركين. في المقابل، يهيمن العمال الأجانب على النسبة الأكبر من القوة العاملة المسجلة، حيث بلغ عددهم حوالي 10.6 مليون عامل، ليشكلوا ما نسبته 77% من الإجمالي. هذه النسب تسلط الضوء على الاعتماد الكبير للمملكة على العمالة الوافدة لتلبية احتياجات سوق العمل.

وعلى صعيد توزيع المشتركين حسب القطاعات، يتركز الغالبية العظمى من المشتركين في القطاع الخاص، إذ بلغ عددهم 13.01 مليون مشترك، أي ما نسبته 95% من إجمالي المسجلين. أما القطاع الحكومي، فقد بلغ عدد المشتركين فيه حوالي 651.2 ألف مشترك. هذا التركيز في القطاع الخاص يعكس الطبيعة الاقتصادية للمملكة ودور هذا القطاع المحوري في توفير فرص العمل.

وبالنظر إلى التوزيع الجغرافي، تبرز منطقة الرياض كأكبر تجمع للمشتركين الخاضعين للتأمينات الاجتماعية، حيث تضم حوالي 6.9 مليون مشترك، ما يعادل 50% من إجمالي العدد. تليها المنطقة الشرقية بـ 2.5 مليون مشترك، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 2.2 مليون مشترك. هذا التوزيع الجغرافي يعكس بالضرورة كثافة السكان والنشاط الاقتصادي في هذه المناطق الرئيسية.

وفي سياق متصل، أشارت البيانات إلى ظاهرة توقف عدد من الأفراد عن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية خلال نفس الفترة. فقد بلغ إجمالي المتوقفين عن الاشتراك حوالي 192 ألف شخص خلال الربع الرابع من عام 2025. اللافت للنظر أن نسبة السعوديين المتوقفين عن الاشتراك بلغت 52% من الإجمالي، أي ما يعادل 99.9 ألف مشترك، بينما بلغ عدد الأجانب المتوقفين 92.1 ألف شخص، ممثلين 48% من الإجمالي. هذه المعطيات قد تشير إلى تغيرات في أنماط التوظيف أو ظروف عمل معينة تؤثر على استمرارية الاشتراك في التأمينات الاجتماعية





