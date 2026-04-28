بول كريغ روبرتس: الحروب في الشرق الأوسط مرتبطة بأجندة 'إسرائيل الكبرى'

أكد بول كريغ روبرتس، المساعد السابق لوزير الخزانة الأمريكي، أن الحروب في الشرق الأوسط، خاصة مع إيران، لا يمكن فهمها بمعزل عن أجندة 'إسرائيل الكبرى'. وأشار إلى أن إسرائيل نجحت في دفع الولايات المتحدة نحو المواجهة مع إيران، مما يؤثر على الاقتصاد العالمي، خاصة في قطاع الطاقة. وتساءل عن سبب تجاهل 'الأجندة الصهيونية' في المفاوضات الدولية، محذرا من تصعيد أكبر في المنطقة.

أكد بول كريغ روبرتس ، الذي شغل منصب مساعد وزير الخزانة الأمريكي في عهد الرئيس الأسبق رونالد ريغان، أن الحروب الجارية في الشرق الأوسط ، وخاصة الحرب على إيران ، لا يمكن فهمها بمعزل عن ما وصفه بأجندة أوسع مرتبطة بما يسمى بـ' إسرائيل الكبرى '.

وفي تصريحات خلال ظهوره في أحد برامج البودكاست المتخصصة في الشؤون السياسية، أوضح روبرتس أن إيران والعالم الإسلامي لا يطرحان ملف 'إسرائيل الكبرى' بشكل مباشر على طاولة المفاوضات المتعلقة بمستقبل الشرق الأوسط، رغم اعتقاده بأن هذا الملف يمثل جوهر الصراع الدائر في المنطقة. وأشار إلى أن إسرائيل، وفق رؤيته، نجحت في دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الانخراط في مواجهة مع إيران، وهو ما فشلت فيه مع رؤساء أمريكيين سابقين، مضيفا أن هذا التحول يعكس قدرة الحكومة الإسرائيلية على التأثير في القرار الأمريكي داخل هذا الملف الحساس.

وتابع المسؤول الأمريكي السابق حديثه بالقول إن معظم الحروب التي شهدها الشرق الأوسط في القرن الحادي والعشرين، ترتبط في جوهرها بهذا التصور الخاص بـ'إسرائيل الكبرى'. واعتبر أن التداعيات الاقتصادية والسياسية لهذه الصراعات لا تقتصر على الدول المتحاربة فقط، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي، خاصة في قطاع الطاقة والأسواق المرتبطة به.

ولفت إلى أن التطورات الأخيرة في المنطقة، بما فيها التوترات مع إيران، انعكست على أسعار النفط والأسمدة وسلاسل الإمداد العالمية، مشيرا إلى أن هذه التداعيات تزيد من تعقيد المشهد الدولي وتوسع نطاق تأثير الصراع خارج حدوده الجغرافية المباشرة. وأضاف روبرتس أن فكرة 'إسرائيل الكبرى'، بحسب وصفه، ليست مجرد طرح نظري أو تصور يندرج ضمن نظريات المؤامرة، بل هي فكرة جرى الحديث عنها بشكل علني في أكثر من مناسبة من قبل مسؤولين إسرائيليين، بما في ذلك عرض خرائط تتعلق بتصورات توسعية للدولة الإسرائيلية.

كما أشار إلى تصريحات منسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت خلال لقاءات مع دوائر ضغط سياسية في الولايات المتحدة، قال فيها إن تركيا قد تكون في موقع المواجهة المقبلة، معتبرا أن مثل هذه التصريحات تعكس توجها سياسيا يستدعي الانتباه في المنطقة. وتساءل روبرتس عن سبب عدم إدراج ما وصفه بـ'الأجندة الصهيونية' ضمن النقاشات الرسمية في المفاوضات الدولية، معتبرا أن تجاهل هذا البعد يحجب جزءا مهما من فهم دوافع الصراع في الشرق الأوسط، ويؤثر على طبيعة الحلول المطروحة.

وأضاف أن استمرار المواجهة مع إيران قد يؤدي إلى تصعيد أكبر، محذرا من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يسعى إلى دفع الولايات المتحدة نحو خيارات عسكرية أكثر خطورة في حال تصاعد الإحساس بالفشل أو الهزيمة في المواجهة الجارية، دون أن يستبعد أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التوتر في المنطقة. وأكد المسؤول الأمريكي السابق أن هذه الرؤية لا تحظى بإجماع داخل الولايات المتحدة، لكنها، بحسب قوله، تعكس تيارا متزايدا من الانتقادات داخل دوائر سياسية وعسكرية واستخباراتية سابقة، تعتقد أن الحروب الأمريكية في الشرق الأوسط لم تكن منفصلة عن حسابات ومصالح حلفاء واشنطن في المنطقة.

وأشار روبرتس إلى أن هذه الأزمات لا تقتصر على بعدها العسكري، بل تمتد إلى تأثيرات اقتصادية عالمية، حيث إن أي تصعيد في المنطقة قد يؤدي إلى اضطرابات في أسواق الطاقة، مما يؤثر على الأسعار العالمية ويزيد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها العديد من الدول. كما لفت إلى أن هذه الصراعات لا تقتصر على تأثيرها المباشر على الدول المتحاربة، بل تمتد إلى تأثيرات غير مباشرة على الدول المجاورة، مما يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي والدولي.

وفي سياق متصل، أشار روبرتس إلى أن هذه الأزمات قد تؤدي إلى تغيرات في التوازنات الإقليمية، حيث إن أي تصعيد قد يغير من موازين القوى في المنطقة، مما قد يؤدي إلى ظهور تحالفات جديدة أو تغيير في العلاقات بين الدول. كما أشار إلى أن هذه الصراعات قد تؤدي إلى تغيرات في السياسات الخارجية للدول الكبرى، حيث إن أي تصعيد قد يغير من مواقف هذه الدول تجاه المنطقة.

وفي الختام، أكد روبرتس على أهمية فهم هذه الأبعاد في الصراع الدائر في الشرق الأوسط، حيث إن تجاهل هذه الأبعاد قد يؤدي إلى فهم غير دقيق للصراع، مما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير مناسبة للتعامل مع هذه الأزمات





بول كريغ روبرتس إسرائيل الكبرى الحرب على إيران الشرق الأوسط الاقتصاد العالمي

