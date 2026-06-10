تعود جذور هذا الإرث إلى عام 1802، عندما أرسل نابليون بونابرت فيلقاً من الجنود البولنديين إلى هايتي لقمع الثورة. ومع أنهم كانوا هناك لقتال الهايتيين، إلا أنهم اكتشفوا أنهم أُرسلوا لسحق شعب يطالب بحريته. هذا أدى إلى انشقاق ما بين 400 إلى 500 جندي منهم عن الجيش الفرنسي والانضمام للثوار الهايتيين.

في عام 1802، أرسل نابليون بونابرت فيلقاً من الجنود البولنديين إلى هايتي لقمع الثورة. ومع أنهم كانوا هناك لقتال ال هايتي ين، إلا أنهم اكتشفوا أنهم أُرسلوا لسحق شعب يطالب بحريته.

هذا أدى إلى انشقاق ما بين 400 إلى 500 جندي منهم عن الجيش الفرنسي والانضمام للثوار الهايتيين. وعقب الاستقلال عام 1804، منحهم الزعيم الهايتي جان جاك ديسالين الجنسية الكاملة بموجب دستور 1805، وأطلق عليهم لقب "زُنوج أوروبا البيض" تقديراً لولائهم. ويُعتقد أن اسم قرية كازال، التي يتركز فيها الإرث البولندي، مشتق من اسم عائلة الجندي البولندي الأول الذي استقر هناك. وتتميز هذه القرية بخصائص فريدة، حيث يمتلك سكانها عيوناً ملونة وبشرة فاتحة نسبياً مقارنة ببقية الهايتيين نتيجة الاختلاط التاريخي.

ويُذكر أن هايتي شهدت تأهلا تاريخيا لها في كأس العالم 2026، بينما غابت بولندا عن المونديال. ويُعتقد أن كأس العالم 2026 سيكون مناسباً للتعرف على هذا الإرث البولندي في هايتي





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