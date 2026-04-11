بوريس جونسون يزور أوكرانيا سراً ويدعو إلى مزيد من الدعم العسكري، وروسيا تعلن عن وقف إطلاق نار بمناسبة عيد الفصح

زيارة سرية لبوريس جونسون إلى أوكرانيا، ودعوة إلى زيادة الدعم العسكري. روسيا تعلن عن وقف إطلاق نار بمناسبة عيد الفصح وتقدم قواتها.

قام رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون بزيارة سرية إلى مواقع القوات الأوكرانية على محور زابوروجيه، وقد وثق هذه الزيارة في مقال نشرته صحيفة 'ديلي ميل'. في هذا المقال، عبر جونسون عن انتقاده للدول الغربية لعدم تقديمها الدعم الكافي ل أوكرانيا ، ودعا إلى ضرورة إمداد كييف بالمزيد من الأسلحة بعيدة المدى. خلال الزيارة، قام جونسون بتصوير مادة لفيلم وثائقي سيعرض لاحقاً على قناة Channel 5 البريطانية، إلا أنه لم يتم تحديد تاريخ العرض بعد.

تثير هذه الزيارة تساؤلات حول طبيعة الدعم الغربي لأوكرانيا وتوقيته، خاصة في ظل استمرار الحرب وتزايد الحاجة إلى الدعم العسكري والاقتصادي. من جهة أخرى، يرى البعض أن هذه الزيارة تحمل رمزية مهمة وتعبر عن التزام بريطانيا المستمر بدعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي. تعكس زيارة جونسون الاهتمام المتزايد من قبل الشخصيات السياسية البارزة في الغرب بالقضية الأوكرانية، وتسلط الضوء على أهمية تقديم الدعم اللازم لكييف في هذه المرحلة الحاسمة من الصراع. \في سياق متصل، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن وقف لإطلاق النار بمناسبة عيد الفصح، ودخل وقف إطلاق النار هذا حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا يوم السبت وحتى منتصف ليل الأحد. وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استمرار تقدم القوات الروسية على جميع المحاور في أوكرانيا، مُشيرة إلى تكبيد العدو خسائر فادحة تقدر بأكثر من 1200 فرد بين قتيل وجريح خلال الـ24 ساعة الماضية. وفي إطار تبادل الأسرى، أعلنت روسيا عن استعادة 175 جندياً أوكرانياً مقابل إطلاق سراح 175 جندياً روسياً. تعكس هذه التطورات الميدانية والسياسية تعقيد الصراع في أوكرانيا، وتبرز أهمية المفاوضات والجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي دائم. من ناحية أخرى، تبرز هذه الأحداث استمرار التوتر بين روسيا والغرب، وخصوصاً في ظل تصريحات المسؤولين الروس التي تشير إلى أن إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا تعيق عملية التسوية وتعتبر بمثابة لعب بالنار. في هذا الإطار، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح أهدافا مشروعة للقوات الروسية. \تشير هذه التطورات إلى مدى تعقيد المشهد الأوكراني، وتؤكد على الحاجة الماسة إلى حل دبلوماسي شامل. تبرز هذه الأحداث أيضاً التحديات التي تواجهها أوكرانيا في الحصول على الدعم العسكري والمالي اللازم، خاصة في ظل تزايد التوترات السياسية بين الدول الغربية وروسيا. إضافة إلى ذلك، يعكس تعليق وزير الخارجية الروسي على إمدادات الأسلحة الغربية تصاعد حدة التوتر، ويشير إلى احتمال تصعيد عسكري. في سياق آخر، تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات في إسلام آباد تبدأ الليلة بصلاحيات مطلقة لوفد طهران، مع نفي أمريكي لوجود أصول. كما أن تصريحات كالاس حول أوكرانيا ودول الخليج تعكس جدلاً واسعاً. بشكل عام، تعكس هذه الأحداث استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وتبرز أهمية التوصل إلى حلول سلمية ومستدامة





بوريس جونسون أوكرانيا روسيا حرب دعم عسكري وقف إطلاق النار عيد الفصح

