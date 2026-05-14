بورنهام يواجه عقبة عدم نائبه في البرلمان، لكنه يحظى بدعم نواب الحزب ويحاول العودة للمنافسة

بورنهام، الذي كان مرشحاً مرتين قبل نحو 10 سنوات، دون جدوى للوصول إلى قيادة العمال، هو شرط أساسي، من أجل الترشح لزعامة العمال، لكنه حاليا يحظى بدعم نواب الحزب، باعتباره أفضل فرصة للتعافي بعد أشهر من التراجع في استطلاعات الرأي ونتائج انتخابات كارثية وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية. ورفضت اللجنة الوطنية في كانون ثاني/يناير، ترشحه في انتخابات فرعية، لكنه تمكن من إيجاد نائب من حزب العمال مستعد للتنحي لمنحه فرصة العودة للمنافسة.

ورفضت اللجنة الوطنية في كانون ثاني/يناير، ترشحه في انتخابات فرعية، لكنه تمكن من إيجاد نائب من حزب العمال مستعد للتنحي لمنحه فرصة العودة للمنافسة. وقال بورنهام في منشور عبر حسابه بموقع إكس: "أود أن أعترف بالقرار الصعب الذي اتخذه جوش سيمونز، وبالتضحية التي يقدمها هو وعائلته لقد عملت معه عن قرب بصفتي عمدة المدينة في قضايا مثل الفيضانات والتخلص غير القانوني من النفايات، ورأيت بنفسي مدى فعاليته لقد وضع مجتمعات ماكرفيلد في المقام الأول، وأحدث فرقا حقيقيا لصالحهم، ويجب أن يشعر بفخر كبير بذلك".

لكن لا يزال يتعين عليه أن يختار كمرشح من قبل الحزب المحلي، ثم يفوز في الانتخابات الفرعية في دائرة انتخابية حل فيها حزب"إصلاح المملكة المتحدة" ثانياً بفارق 5399 صوتا في الانتخابات العامة لعام 2024، واكتسح الانتخابات المحلية التي جرت الأسبوع الماضي. وفي بيان له، قال بورنهام: "لا أعتبر أي صوت مضمونا، وسأعمل جاهدا لاستعادة ثقة سكان دائرة ماكرفيلد الانتخابية، الذين لطالما دعموا حزبنا، لكنهم فقدوا ثقتهم به مؤخرا





