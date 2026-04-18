بورنموث يواصل مفاجآته ونيوكاسل يغرق في دوامة الخسائر

بورنموث يواصل سلسلة نتائجه الإيجابية بفوز ثمين على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، بينما يتعرض نيوكاسل لخسارته الثالثة توالياً. وفي سياق منفصل، سجل الاتحاد السعودي مخالفات في دوري أبطال آسيا، مما قد يعرض لاعبيه لغرامات.

استمر فريق بورنموث في تحقيق نتائجه الملفتة أمام الفرق الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز ، محققاً فوزاً ثميناً خارج أرضه على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة.

ويعد هذا الفوز هو الثاني على التوالي لبورنموث خارج ملعبه، بعد أن حقق الفوز بنفس النتيجة على آرسنال، متصدر الدوري، في الجولة السابقة. هذا الانتصار يعزز آمال بورنموث في المنافسة على المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية في الموسم المقبل، حيث رفع رصيده إلى 48 نقطة ليحتل المركز الثاني، بفارق الأهداف عن برينتفورد وتشيلسي.

في المقابل، واصل نيوكاسل نتائجه المخيبة، متجرعاً مرارة الخسارة للمرة الثالثة على التوالي والخامسة عشرة في مسيرته بالدوري، ليتوقف رصيده عند 42 نقطة في المركز الرابع عشر.

من جهة أخرى، فاز ليدز يونايتد بثلاث نقاط ثمينة في صراعه للهروب من شبح الهبوط، مواصلاً انتفاضته بعد فوزه السابق على مانشستر يونايتد. كما أفادت مصادر مطلعة لـ «الشرق الأوسط» بأن مراقبي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد دونوا مخالفات بحق عدد من لاعبي الاتحاد السعودي، وهم بيرغوين وفابينهو ودانيلو بيريرا وحسام عوار ورايكوفيتش، وذلك بعد مغادرتهم ملعب مباراة ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة أمام ماتشيدا الياباني من مخرج مختلف دون المرور بالمنطقة الإعلامية المخصصة.

من المتوقع أن يتعرض اللاعبون لغرامات مالية نتيجة لهذه المخالفة. بالإضافة إلى ذلك، دوّن المراقبون مخالفة إضافية تتعلق برمي العلب الفارغة باتجاه حكم المواجهة الصيني مانينغ عند خروجه من الملعب.

شهد ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة حالة من الغضب عقب خسارة الاتحاد وخروجه من البطولة الآسيوية، مما يؤكد تراجع نتائجه في الموسم الحالي بعد مغادرته لكافة البطولات دون تحقيق أي لقب. بدا المدرب البرتغالي كونسيساو غاضباً من طاقم التحكيم الصيني الذي أدار المباراة، وصرح بوضوح أن التحكيم هو السبب الرئيسي للخسارة.

أظهرت لقطات أن المدرب شاهد لقطات تحكيمية عبر هاتفه المحمول، مما زاد من غضبه. كان الغضب سائداً أيضاً لدى اللاعب رايكوفيتش الذي تشاجر كلامياً مع بعض المشجعين عند خروجه من الملعب، بل وتجاوز الأمر إلى ركل لوحة وتحطيمها وضرب الجدران في طريقه لغرفة الملابس، مما قد يعرضه لغرامة إذا تم تدوين الحالة من قبل مراقب المباراة.

كما تعرض اللاعب عبد الرحمن العبود للاستهجان الجماهيري، واشتبك مع أحد المشجعين قبل أن يتدخل حمزة إدريس ومحمد نور لتهدئته. حضر رئيس النادي فهد السندي في غرفة الملابس مع اللاعبين لفترة، بينما غادر اثنان من الجهاز الفني من باب خلفي.

اعتذر رئيس النادي لممثلي وسائل الإعلام عن عدم رغبته في التصريح





