أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التزام بلاده بمواصلة تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع إيران، مشيدًا بشجاعة الشعب الإيراني ومؤكدًا على استعداد روسيا لبذل كل ما في وسعها لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. يأتي هذا في ظل تعثر المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة وارتفاع أسعار النفط.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، خلال استقباله وزير الخارجية ال إيران ي عباس عراقجي في مدينة سانت بطرسبورغ، على التزام روسيا الراسخ بمواصلة تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع إيران .

وأشار بوتين إلى تلقيه رسالة هامة من المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، معربًا عن خالص شكره وتقديره للمرشد الأعلى، ومتمنيًا له الصحة والعافية والنجاح الدائم. وأوضح الرئيس بوتين أن روسيا، على غرار إيران، تولي أهمية قصوى لتطوير هذه العلاقات الاستراتيجية، وتعتبرها حجر الزاوية في تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي. كما أشاد بوتين بشجاعة وبطولة الشعب الإيراني في دفاعه عن سيادته واستقلاله، معربًا عن أمله في أن يتجاوز الشعب الإيراني هذه الفترة العصيبة وأن يعم السلام والازدهار في البلاد.

وأكد بوتين على استعداد روسيا لبذل كل ما في وسعها لتحقيق مصالح إيران وشعوب المنطقة، والعمل على تحقيق السلام والاستقرار بأسرع وقت ممكن. وتأتي هذه التصريحات في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إحياء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. ويزيد من أهمية اللقاء بين بوتين وعراقجي، حقيقة أنه يعقد في وقت حرج يشهد فيه الشرق الأوسط تحديات جمة، بما في ذلك التوترات المتزايدة والنزاعات الإقليمية.

وأشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من جانبه، إلى أن بلاده تجري مشاورات مكثفة ومستمرة مع روسيا حول مجموعة واسعة من القضايا، مع التركيز بشكل خاص على القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأكد عراقجي على أهمية التنسيق الوثيق بين طهران وموسكو لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف أن المشاورات بين الجانبين تتناول أيضًا آخر التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني، وجهود إحياء المفاوضات.

إن العلاقة بين روسيا وإيران تعتبر من العلاقات الاستراتيجية الهامة في المنطقة، وتتميز بالتعاون الوثيق في مجالات متعددة، بما في ذلك الطاقة والأمن والدفاع. وتتقاطع مصالح البلدين في العديد من القضايا الإقليمية، مما يجعلهما شريكين طبيعيين في السعي لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة. وتعتبر روسيا من أبرز الداعمين لإيران في مواجهة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، وتدعو إلى حل القضايا الإقليمية من خلال الحوار والدبلوماسية.

ومن المتوقع أن يلعب اللقاء بين بوتين وعراقجي دورًا هامًا في تعزيز هذا التعاون وتنسيق المواقف بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية. كما أن هذا اللقاء يرسل رسالة واضحة إلى الأطراف الأخرى بأن روسيا وإيران مصممتان على مواصلة تعزيز علاقاتهما الاستراتيجية والدفاع عن مصالحهما المشتركة. ويؤكد هذا اللقاء على أهمية الدور الذي تلعبه روسيا وإيران في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

وتأتي هذه التطورات في سياق التغيرات الجيوسياسية المتسارعة التي يشهدها العالم، والتي تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الدول ذات النفوذ لضمان تحقيق السلام والاستقرار





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines