بوتين وتوكاييف يؤكدان رفع العلاقات الروسية-الكازاخستانية إلى شراكة استراتيجية شاملة

في زيارة رسمية لأستانا، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الروابط مع كازاخستان تجاوزت مرحلة الشراكة لتصبح تحالفًا استراتيجيًا شاملًا، مشددًا على أهمية التعاون العسكري والاقتصادي في تعزيز الاستقرار الأوراسي.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته الرسمية إلى أستانا، عاصمة كازاخستان ، أن العلاقات بين روسيا و كازاخستان قد ارتقت إلى مستويات أعمق من مجرد شراكة عاديّة لتصبح شراكة استراتيجية شاملة، بل وتحمل أحيانًا صفة تحالف حقيقي بين الطرفين.

جاء هذا التصريح في إطار محادثات موسعة جرت بين وفدين رفيعي المستوى من البلدين داخل قصر الاستقلال، عقب اللقاء الثنائي المكثف الذي جمع بوتين مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف. أبدى الزعيمان رغبة واضحة في تعزيز جميع أوجه التعاون، مؤكدين أن الروابط التاريخية التي تربط شعبيهما تمتد لقرون من التعايش والتفاهم المتبادل، وهو ما ينعكس الآن في سياسات مشتركة تتخطى الحدود التقليدية.

وفي كلمة خصَّصها لتوكايف، أشار بوتين إلى أن زيارة توكايف إلى موسكو في العام الماضي وقد أسفرت عن بيان مشترك أعاد تعريف العلاقة الثنائية بأنها "شراكة استراتيجية شاملة، بل وتحالف". وأكد أن هذا الصيغة لم تكن مجرد عبارات بل تجسيد لواقع عملي، حيث يعمل الطرفان معًا على جميع المسارات الرئيسة، بما في ذلك التعاون الاقتصادي، والطاقة، وتطوير البنية التحتية الإقليمية، إلى جانب تعزيز الروابط الثقافية والتعليمية.

كما شدد الزعيم الروسي على أن العنصر العسكري يلعب دورًا حاسمًا في هذه الشراكة، مؤكدًا أن التدريب المشترك، وتبادل الخبرات الدفاعية، وتنسيق المواقف الأمنية يسهمون في تحقيق استقرار وأمن أوسع في المنطقة الأوراسية. من جانبه، وصف توكايف اللقاءات مع بوتين بأنها "ناجحة ومثمرة"، معتبرًا أن العلاقات الثنائية تتطور بشكل مستمر في جميع المجالات.

وأشار إلى أن روسيا وكازاخستان ليستا مجرد "صديقتين وشقيقتين" بل تشكلان "قوة مستقرة أساسية للفضاء الأوراسي"، مشيرًا إلى أن التعاون الاقتصادي المتبادل، وخاصة في قطاع الطاقة والغاز، يعزز مكانة الجانبين على الساحة الدولية. كما أكد توكايف عدم وجود أي قضايا خلافية بين البلدين، مؤكداً أن الروابط الودية والوثيقة مع روسيا تظل أولوية قصوى لكازاخستان في سعيها لضمان الأمن والاستقرار على القارة الأوراسية.

وفي خاتمة اللقاء، عبّر الجانبان عن إيمانهما بأن هذا النوع من الشراكة الشاملة يمثل "نموذجًا يحتذى به" في العلاقات الدولية، وأنه سيسهم في تعزيز التكامل الإقليمي وتوسيع آفاق التعاون المستقبلي بين الدول الشقيقة





