بوتين يطلق حزمة إعفاءات مالية للمجندين وموسكو تهدد بتصعيد ضرباتها ضد مراكز القرار في كييف

استعراض للمرسوم الرئاسي الروسي الجديد الذي يعفي الجنود وأسرهم من الديون، بالتوازي مع التهديدات الروسية باستهداف العاصمة الأوكرانية والتوترات الميدانية المتزايدة والتحركات الدبلوماسية مع الصين.

اتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطوة استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز القدرات البشرية للقوات المسلحة الروسية في ظل استمرار النزاع المسلح في أوكرانيا ، حيث وقع مرسوماً رئاسياً يقضي بإعفاء المجندين الجدد وأفراد أسرهم من الديون المالية.

وبموجب هذا القرار، سيتم إسقاط الديون التي تصل قيمتها إلى عشرة ملايين روبل، ما يعادل نحو مئة وأربعين ألف دولار أمريكي، للأشخاص الذين أبرموا عقوداً مع وزارة الدفاع الروسية بدءاً من مطلع شهر مايو الماضي، شريطة أن تكون المطالبات القانونية لتحصيل هذه الديون قد بدأت بالفعل قبل هذا التاريخ. ويشترط المرسوم أن تكون مدة عقد الانضمام إلى ما تسميه موسكو العملية العسكرية الخاصة لمدة عام واحد على الأقل.

تأتي هذه المبادرة المالية كجزء من حزمة أوسع من الحوافز التي تقدمها الدولة الروسية لجذب المقاتلين، والتي تشمل مبالغ مالية مجزية وتسهيلات في القبول بالجامعات والمؤسسات التعليمية العليا، في محاولة لضمان استمرارية تدفق القوى البشرية إلى الجبهات مع تعثر المسارات الدبلوماسية ومحادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة. وفي سياق التصعيد الميداني، وجهت موسكو تحذيرات شديدة اللهجة بشأن العاصمة الأوكرانية كييف، حيث أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الضربات القادمة ستستهدف بشكل مباشر مراكز صنع القرار ومراكز القيادة والسيطرة في المدينة.

ورافق هذا التهديد دعوة صريحة لجميع الرعايا الأجانب وأعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المتواجدين في كييف بضرورة مغادرتها في أسرع وقت ممكن لتفادي المخاطر. يتزامن هذا التوتر مع تبادل عنيف للضربات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة، حيث أعلنت أوكرانيا عن تنفيذ هجوم ناجح استهدف مصفاة نفط روسية تقع على بعد سبعمائة كيلومتر من حدودها، بينما تحدثت موسكو عن وقوع ضحايا وجرحى نتيجة ضربات أوكرانية في مناطق بلغورود وبريانسك الحدودية.

في المقابل، أسفرت الهجمات الروسية على منطقة خاركيف وبلدة غورليفكا عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، بينهم أطفال، مما يعكس حالة الاستنزاف المتبادل والاشتباكات الدامية التي لا تزال تخيم على خطوط المواجهة. وعلى الصعيد القانوني والدولي، وسع الرئيس بوتين من صلاحيات الجيش الروسي من خلال توقيع قانون جديد يتيح استخدام القوة العسكرية للدفاع عن المواطنين الروس الذين يتعرضون للاعتقال أو الملاحقة بموجب قرارات صادرة عن محاكم أجنبية، وهو ما يراه مراقبون تحركاً لفرض حماية سيادية على الرعايا في الخارج.

ومن الناحية الدبلوماسية، عقد بوتين مباحثات رفيعة المستوى مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، تناولت الصراع في إيران وتحديات النظام العالمي الحالي. وأكد الزعيمان على ضرورة تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين موسكو وبكين في مواجهة عالم يوصف بالمضطرب، محذرين من العودة إلى قانون الغابة في إدارة العلاقات الدولية، ومعربين عن معارضتهما لاستئناف الحروب في منطقة الشرق الأوسط.

وفي المقابل، استمر التنديد الأوروبي بالعمليات الروسية، حيث عبر الرئيس الفرنسي ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عن إدانتهما الشديدة للهجمات التي استهدفت كييف، مؤكدين على دعمهم لسيادة أوكرانيا في وجه الغزو الروسي المستمر منذ أكثر من أربع سنوات





