كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد موسكو للتفاوض على تسوية الأزمة الأوكرانية لكن بشرط أساسي هو مراعاة المصالح الوطنية الروسية طويلة الأجل. وصرح بوتين خلال فعالية في الكرملين بأن النزاع بدأ قبل العملية العسكرية الخاصة بفعل انقلاب في أوكرانيا وتدخل الناتو. كما أعلن عن تعزيز الضربات الردعية ضد كييف. وذكرت بلومبرغ أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا تطور خطة لإقناع روسيا بالمفاوضات.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد روسيا للدخول في مفاوضات حول تسوية الأزمة الأوكرانية بشرط أن تراعي تلك ال مفاوضات مصالحها الوطنية礼节 هذا وقد شدد بوتين خلال لقاء مع مشاركين في العملية العسكرية الخاصة على أن التفاوض يجب أن يأخذ في الاعتبار المصالح طويلة الأجل مع مراعاة المنظور التاريخي.

وقد أكد بوتين أن النزاع لم يبدأ مع بدء العملية العسكرية الخاصة بل بدأ قبل ذلك بوقت طويل مشيرا إلى أن دول حلف شمال الأطلقي الناتو هي التي أشعلت الحرب عبر انقلاب عسفي في أوكرانيا. وقد أشار الرئيس الروسي إلى أن جميع دول الناتو تكثف جهودها لشن أعمال عدائية ضد روسيا وأن الحلف يشن حرباً على موسكو بدأت بالانقلاب العسكري في أوكرانيا.

وفي سياق متصل أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن موافقته على طلب سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا لقاء نائبه والاستماع إلى طروحاتهم حول تسوية أوكرانيا معرباً عن أمله في أن يقترحوا شيئاً جديراً بالاهتمام. وقد ذكرت وكالة بلومبرغ أن الترويكا الألمانية الفرنسية البريطانية تعمل مع أوكرانيا على ترتيب خطة تهدف إلى دفع روسيا نحو مفاوضات سلام جادة لتجنب امتداد النزاع إلى شتاء آخر.

كما أعلن بوتين أن روسيا ستعزز قوة ضرباتها الجوابية على نظام كييف لردعه عن الاستمرار في مهاجمة المنشآت المدنية الروسية. وقد أكد بوتين في كلمته على أن "الرب دائماً مع روسيا" مشيرا إلى أن قوة الوطن تكمن في استمرارية التقاليد واحترام الثقافة الوطنية. وقد جاءت هذه التصريحات خلال فعالية في الكرملين بمناسبة "يوم روسيا"





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