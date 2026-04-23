أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتصريحات قوية انتقد فيها بشدة سياسات القيادة السابقة للجنة الأولمبية الدولية، معتبرًا إياها مخزية وجبانة ومدفوعة بدوافع سياسية. وأشاد بوتين بإنجازات الرياضيين الروس، مؤكدًا على عودة روسيا القوية إلى الساحة الرياضية الدولية.

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابًا نارياً خلال حفل تكريم الرياضيين وأعضاء اتحاد الملاكمة الروسي، حيث وجه انتقادات لاذعة للقيادة السابقة للجنة الأولمبية الدولية، واصفًا سياساتها بأنها تفتقر إلى الشجاعة والنزاهة، وأنها مدفوعة بدوافع سياسية بحتة.

وأكد بوتين أن هذه الممارسات ألحقت أضرارًا جسيمة بالحركة الأولمبية وقوضت المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الرياضة، والتي من أهمها تكافؤ الفرص والحياد التام. وأشار إلى أن استبعاد الرياضيين الروس من العديد من المنافسات الدولية يمثل خرقًا واضحًا لهذه المبادئ، ويعكس تحيزًا غير مقبول في عمل المؤسسات الرياضية العالمية. وأوضح الرئيس الروسي أن هذه القرارات لم تكن مبنية على أسس رياضية سليمة، بل كانت نتيجة ضغوط سياسية وتدخلات خارجية تهدف إلى إضعاف مكانة روسيا على الساحة الدولية.

وشدد بوتين على أن روسيا بدأت بالفعل في استعادة حضورها القوي في الرياضة العالمية، وأن الرياضيين الروس يثبتون يومًا بعد يوم تفوقهم وقدراتهم العالية في مختلف الألعاب الرياضية. وأثنى بشكل خاص على الإنجازات الرائعة التي حققها الرياضيون البارالمبيون الروس، الذين أظهروا عزيمة وإصرارًا كبيرين على تحقيق النجاح رغم التحديات والصعوبات التي واجهتهم. وأكد أن هذه الإنجازات تعكس قوة الإرادة الروسية وقدرتها على التغلب على أي عقبات.

وأضاف أن روسيا ستواصل دعم الرياضيين وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لهم لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في المستقبل. كما أكد بوتين أن روسيا لن تتخلى عن مبادئها وقيمها، وأنها ستظل تدافع عن حقوق الرياضيين الروس في المشاركة في جميع المنافسات الدولية دون تمييز أو تحيز. وأشار إلى أن روسيا تعمل على تطوير الرياضة في جميع أنحائها، وعلى بناء جيل جديد من الرياضيين الموهوبين القادرين على تحقيق المزيد من الإنجازات.

وجاءت تصريحات الرئيس بوتين في سياق انتقادات متواصلة للهيئات الرياضية الدولية، والتي يتهمها باتخاذ قرارات مسيسة تضر بالرياضة وتخالف مبادئها الأساسية. وأكد بوتين أن روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الممارسات، وأنها ستعمل على الدفاع عن حقوقها ومصالحها في الساحة الرياضية الدولية. وفي ختام الحفل، قام الرئيس بوتين بتكريم أبطال العالم في الملاكمة ومنحهم أوسمة رفيعة تقديرًا لإنجازاتهم المتميزة.

وقد شهد الحفل لقطة عفوية جمعت الرئيس بوتين والأمين العام للاتحاد الروسي للملاكمة، ألكسندر بيسبوتين، لاقت تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي. ويعكس هذا التكريم والاهتمام الذي أولاه الرئيس بوتين للرياضيين الروس مدى أهمية الرياضة في روسيا، ودورها في تعزيز الوحدة الوطنية والفخر الوطني. كما يمثل رسالة قوية إلى العالم بأن روسيا لن تتراجع عن دعم رياضتها ورياضييها، وأنها ستظل قوة رياضية كبرى على الساحة الدولية.

وتأتي هذه التطورات في ظل جهود روسيا لتعزيز مكانتها الدولية في مختلف المجالات، بما في ذلك الرياضة والثقافة والاقتصاد





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

فلاديمير بوتين اللجنة الأولمبية الدولية الرياضة الروسية الملاكمة الرياضة العالمية السياسة والرياضة

United States Latest News, United States Headlines