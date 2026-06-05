اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نائب الرئيس الصيني هان تشنغ خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حيث ناقشا تعزيز التعاون الثنائي. كما كشف بوتين في كلمته بالمؤتمر عن أرقام تظهر نمو مجموعة بريكس وانتقد سياسات الغرب والمالية الدولية.

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، اجتماعا مع نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية هان تشنغ على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. وقال بوتين خلال اللقاء إن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين يواصل النمو بثبات، معربا عن أمله في استمرار هذا الزخم، ومشيرا إلى تسجيل نمو بنسبة 10%.

وطلب الرئيس الروسي من هان تشنغ نقل تحياته إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، واصفا إياه بالصديق، ومثمنا قرار بكين إرسال نائب الرئيس الصيني للمشاركة في المنتدى المنعقد في سان بطرسبورغ. من جانبه، نقل هان تشنغ إلى بوتين تحيات وأطيب تمنيات الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهنأه بنجاح تنظيم منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وأكد نائب الرئيس الصيني استعداد بلاده للعمل مع روسيا على التنفيذ الدقيق للاتفاقات التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى، وتعزيز الثقة السياسية، وتوسيع التعاون العملي، وإضفاء مضمون جديد على العلاقات الثنائية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة. ويأتي لقاء بوتين مع نائب الرئيس الصيني ضمن برنامج دولي مكثف للرئيس الروسي في سان بطرسبورغ، شمل لقاءات مع عدد من القادة والمسؤولين الأجانب المشاركين في المنتدى، من بينهم رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف حيث شارك الرئيسان عبر تقنية الفيديو في مراسم إطلاق أعمال بناء أول مفاعل لمحطة طاقة نووية متكاملة في أوزبكستان.

كما عقد الرئيس بوتين يوم الأربعاء، قبيل توجهه إلى سان بطرسبورغ، محادثات في الكرملين مع رئيسة تنزانيا سامية حسن، التي وصلت إلى روسيا في زيارة دولة، ثم توجهت لاحقا للمشاركة في المنتدى. وانطلقت الأربعاء في مدينة سان بطرسبورغ فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار من حول العالم، ويستمر الحدث حتى يوم غد السبت.

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمته في الجلسة العامة للمنتدى، عن مجموعة أرقام تؤكد تنامي دور مجموعة "بريكس" في الاقتصاد العالمي والاقتصاد الروسي. وأكد بوتين أن معدلات النمو الاقتصادي لدول مجموعة "بريكس" أعلى بكثير منها في دول "مجموعة السبع"، مشددا على أن هذا الاتجاه سيستمر في المستقبل. وأعلن أن دول مجموعة "بريكس" تستحوذ على ما يقرب من ربع الصادرات العالمية، مشيرا إلى أن هذا المؤشر في ارتفاع مستمر.

كما عبر بوتين عن رأيه في عدة قضايا دولية، حيث انتقد سياسات الإدارة الأمريكية السابقة باستخدام الدولار كأداة للصراع السياسي، ووصف ذلك بـ"الخطأ الاستراتيجي الفادح والكارثي". وتطرق إلى العملية العسكرية في أوكرانيا، معرباً عن اعتقاده أن بعض أهدافها يمكن تحقيقها عبر المسار التفاوضي، مؤكداً أن روسيا تسعى لاجتثاث النازية من أوكرانيا دبلوماسياً. كما نقد بوتين سياسات البيروقراطية الأوروبية ووصفها بأنها قصيرة النظر وعدوانية، محذراً من أنائدها تؤدي إلى فقدان الاتحاد الأوروبي مواقعه في الاقتصاد العالمي وتقوض الأمن العالمي والإقليمي.

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن الدول الغربية التي أنشأت منظمة التجارة العالمية هي نفسها التي بدأت في تآكلها بعد فقدان الاهتمام بالقواعد التجارية الدولية. وشدد بوتين على أن العالم يشهد "السباق نحو السيادة" و"أكبر تحول هيكلي منذ عقود"، حيث تواجه الحضارات الحقيقية خياراً تاريخياً.

وبهذا، becomes واضحاً أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يمثل منصة مهمة لعرض الرؤية الروسية للتطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، ويؤكد على تعزيز التحالفات مع شركاء مثل الصين ودول "بريكس" في مواجهة ما يراه تحديات من النظام الغربي





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

بوتين، الصين، هان تشنغ، منتدى بطرسبورغ، التجارة، م

United States Latest News, United States Headlines