بوتين يكشف عن رؤية استراتيجية لنهاية النزاع وروسيا تواصل تقدمها الميداني

بوتين يؤكد امتلاك موسكو لرؤية حول مآلات الحرب في أوكرانيا، تزامنا مع تقدم القوات الروسية في دونيتسك وخاركوف وتصاعد التوتر السياسي مع أوروبا.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات لافتة خلال لقائه بممثلين عن البلديات الروسية أن القيادة في موسكو تمتلك رؤية واضحة ومسبقة حول مآلات النزاع الدائر في أوكرانيا وكيفية انتهائه، مشددا في الوقت ذاته على أن الكرملين يفضل عدم الإدلاء بأي تصريحات علنية تكشف تفاصيل هذه التوقعات في الوقت الراهن. وأوضح بوتين أن العمل العسكري الذي تخوضه القوات الروسية يمثل مهمة بالغة التعقيد والخطورة، وتتطلب دقة متناهية في التنفيذ.

وأكد أن الاستراتيجية الروسية تركز ببساطة على تنفيذ الأهداف المحددة مسبقا والسعي الحثيث لتحقيقها بكل إصرار، معبرا عن ثقته المطلقة في قدرة الجيش الروسي على إنجاز كافة المهام الموكلة إليه والوصول إلى الغايات السياسية والعسكرية المنشودة. وعندما عبر أحد الحاضرين عن يقينه بتحقيق النصر، أكد بوتين أن الطرف الآخر يدرك هذه الحقيقة أيضا، مشيرا إلى أن خصوم روسيا مشغولون حاليا بمحاولة البحث عن مخارج لصياغة المشهد الراهن بما يخدم مصالحهم. وفي سياق متصل، شن دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، هجوما لاذعا على السياسة الأوروبية الحالية، معتبرا أن أوروبا تحولت إلى ما يشبه العبء المزعج والمضر على كاهل الولايات المتحدة. ووصف مدفيديف التبعية الأوروبية لواشنطن بأنها باتت تشبه حالة الشخص الذي لا يملك إلا أن يكون عالة على مائدة الراعي الأمريكي، مستغلا بذلك حالة التوتر الجيوسياسي لتعزيز وجهة نظره حول تراجع السيادة الأوروبية. تأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه العمليات العسكرية الميدانية زخمها، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي عن تحقيق تقدم ملموس على جبهات القتال، إذ تمكنت وحدات من مجموعة قوات الوسط من تحرير بلدة غريشينو في منطقة دونيتسك، بينما أحكمت قوات الشمال سيطرتها الكاملة على بلدة فيتيرينارنويه في مقاطعة خاركوف، مما يعكس استمرار الضغط العسكري الروسي على المحاور الاستراتيجية. من جهة أخرى، وفي إطار التفاعل الدولي مع مسار الحرب، أعلنت السلطات البلجيكية عن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 100 مليون يورو، مخصصة لشراء أسلحة ومعدات عسكرية لأوكرانيا من الولايات المتحدة. ويأتي هذا الدعم ضمن آلية PURL المتفق عليها بين دول حلف شمال الأطلسي، والتي تهدف إلى تزويد كييف بالأسلحة الأمريكية النوعية بتمويل مشترك من الدول الأوروبية. يعكس هذا التحرك استمرار التزام العواصم الغربية بدعم المجهود الحربي الأوكراني، في مواجهة التقدم الميداني الروسي الذي تسعى موسكو من خلاله إلى فرض واقع جديد على الأرض. ومع استمرار تدفق المساعدات وتصاعد حدة التصريحات المتبادلة بين الشرق والغرب، يبقى المشهد العام للنزاع محاطا بغموض استراتيجي حول موعد وتوقيت التسوية النهائية التي أشار إليها بوتين، بينما تظل الميادين العسكرية شاهدة على تحولات دقيقة في موازين القوى بين القوات المتقاتلة على الجبهات الساخنة





