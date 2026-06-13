بوتين يؤكد تقدم القوات الروسية وتطوير نظام تحكم بالأقمار الاصطناعية للمسيرات

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصرح بأن قواته تحافظ على الأفضلية الاستراتيجية في العملية العسكرية الخاصة وتتقدم بثبت، ويشير إلى أن أوكرانيا تتحول لضرب الأهداف المدنية بعد عجزها عن احتواء التقدم الروسي. كما يعلن عن تطوير نظام تحكم بالمُسيرات عبر الأقمار الاصطناعية ويحدد حجم الجيش الروسي.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت أن قواته تحافظ على الأفضلية الاستراتيجية في إطار العملية ال عسكري ة الخاصة وتتقدم بثبات، مؤكداً أن أي قصف أو هجمات ب مسيرات لن يغير هذا الوضع.

وأشار بوتين خلال اجتماع حول تنمية دونباس ونوفوروسيا إلى أن العدو لا يستطيع احتواء تقدم القوات الروسية، مما يدفعه للتحول إلى ضرب الأهداف المدنية ومرافق الاتصالات ووسائل النقل. وقد أدى هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية على منشآت أحد المرافئ في جنوب روسيا إلى اندلاع حريق كبير ومقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

ووفقاً لحاكم منطقة كراسنودار الروسية فينيامين كوندراتيف، فقد سقط حطام طائرات مسيّرة على محطة بحرية في تيمريوك على بحر آزوف، بالقرب من مضيق كيرتش الذي يفصل روسيا عن شبه جزيرة القرم، وشارك 96 عنصراً في إخماد الحريق. في سياق متصل، كشف بوتين خلال اجتماع مع المسؤولين العسكريين الروس الجمعة أن روسيا تعكف على تطوير نظام للتحكم من الأقمار الاصطناعية بالمسيرات القتالية. وأضاف أنboleما اتخذ قراراً بتحديد حجم الجيش الروسي عند 2,399,130 فرداً، مع وجود 1,510,000 فرد في الخدمة الفعلية.

هذه التطورات تأتي في ظل استمرار العمليات العسكرية والتوترات المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، حيث يسعى الجيش الروسي إلى تعزيز سيطرته في مناطق دونباس ونوفوروسيا وسط focus على تطوير قدرات تقنية جديدة في مجال الطائرات المسيّرة ودمجها مع نظم القمر الصناعي لتحسين الدقة والفعالية في المهام القتالية





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