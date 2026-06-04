بوتين: روسيا يمكن أن تساعد في حل الأزمة الإيرانية وطهران تربط وقف الحرب بوقف النار في لبنان

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الولايات المتحدة حولت اهتمامها من أوكرانيا إلى الحرب على إيران، وأشار إلى أن روسيا مستعدة للمساعدة في حل الأزمة الإيرانية. في المقابل، شددت إيران على أن أي اتفاق مع واشنطن يجب أن يشمل وقف القتال في لبنان وانسحاب إسرائيل.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات للصحافيين على هامش منتدى سان بطرسبورغ أن الولايات المتحدة حولت اهتمامها عن إنهاء الحرب في أوكرانيا منذ أن شنت مع إسرائيل الحرب على إيران في أواخر فبراير.

وأشار بوتين إلى أن موسكو يمكنها المساعدة في حل الأزمة الإيرانية نظرا لعلاقات الثقة التي تربطها بطهران. وقال بوتين: "بطبيعة الحال، يمكننا جميعا أن نرى ونتفهم أن الإدارة الأميركية أرغمت على صرف اهتمامها والتركيز على التعامل مع هذه المسألة بما يتقدم على كل ما عداها". وأضاف أن روسيا تربطها علاقة ثقة مع إيران مما يؤهلها للمساعدة في حل الأزمة الإيرانية، وذلك وفقا لوكالة رويترز.

وفي تطور منفصل، تمسكت طهران بربط أي تفاهم مع واشنطن بشأن وقف الحرب وفتح مضيق هرمز بوقف القتال على جبهة لبنان، في وقت تتعرض فيه الهدنة الهشة بين إيران والولايات المتحدة لاختبارات متزايدة. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن شرطه الأساسي لقبول وقف إطلاق النار في الحرب الإقليمية يشمل وقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

وطالب الحرس الثوري في بيان بوقف الهجمات الإسرائيلية فورا على اللبنانيين، والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي تعتبرها طهران محتلة، والاعتراف بوحدة الأراضي اللبنانية. واعتبر البيان أن أي استقرار في المنطقة لن يتحقق قبل الانسحاب من المناطق اللبنانية المحتلة، مؤكدا أن اللبنانيين لن يقبلوا باتفاق مفروض. من جهته، قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قاآني إن الحد الأدنى لمطالب ما سماه المقاومة يتمثل في انسحاب إسرائيل إلى مواقع ما قبل اندلاع الحرب الأخيرة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عنه قوله إن دعم المقاومة في لبنان واجب على كل مسلم، في رسالة تؤكد أن طهران لا ترى تفاوضها مع واشنطن منفصلا عن وضع حلفائها الإقليميين. وجاءت شروط الحرس الثوري بعدما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن أي هجوم على بيروت ستكون له تداعيات خطيرة وقد يؤدي إلى استئناف الحرب على نطاق واسع.

وأضاف أن إيران لا تفصل بين مصير حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل والحرب في لبنان، مشددا على أن العودة إلى طاولة المفاوضات مشروطة بضمان حقوق الشعب الإيراني وإنهاء الحرب في لبنان. في المقابل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الأطراف تعمل على فصل مسألة إعادة فتح مضيق هرمز عن الصراع في لبنان، مؤكدا أن المحادثات مع إيران تجري على نحو جيد جدا، وأن نتائجها قد تظهر بنهاية هذا الأسبوع من دون استبعاد فشلها.

وتجدر الإشارة إلى أن واشنطن تسعى إلى اتفاق مؤقت يوقف الحرب ويفتح مضيق هرمز أمام الملاحة ويتضمن ترتيبات بشأن البرنامج النووي الإيراني، بينما تريد طهران معالجة الملف النووي في مرحلة لاحقة والتركيز حاليا على وقف شامل لإطلاق النار ورفع الحصار





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