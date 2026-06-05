بوتين ينتقد مواقف كييف بشأن الضمانات الدولية والتسوية المحتملة للحرب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يريد الحصول على الأسلحة الأمريكية، لكنه في الوقت نفسه لا يريد أن تلعب الإدارة الأمريكية أو ترامب دور الضامن لأي اتفاقات مستقبلية بين روسيا وأوكرانيا.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه ينظر إلى ترامب كزميل ويعامله باحترام، مع انتقاده لتناقض الموقف الأوكراني بشأن الضمانات ال دولية وال تسوية المحتملة لل حرب بين روسيا و أوكرانيا .

وقال بوتين إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يريد الحصول على الأسلحة الأمريكية، لكنه في الوقت نفسه لا يريد أن تلعب الإدارة الأمريكية أو ترامب دور الضامن لأي اتفاقات مستقبلية بين روسيا وأوكرانيا. وأضاف بوتين أن زيلينسكي أشار في رسالة إلى عدم ضرورة الالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في أنكوريدج، وإلى ضرورة البحث عن ضامنين أوروبيين لأي اتفاق محتمل بين موسكو وكييف.

وأوضح بوتين أن وجود ضامنين موثوقين لا يضر بالتأكيد، لكنه لا يفهم لماذا يتم رفض الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب في هذا الدور. يريدون الحصول على السلاح من الولايات المتحدة، لكنهم لا يريدون رؤية الإدارة الأمريكية أو الرئيس ترامب كضامن. هذا يثير تساؤلات. كما تطرق الرئيس الروسي إلى زيارة زيلينسكي السابقة إلى واشنطن، قائلا إن العالم بأسره شاهد كيف كان ترامب يهذب الرئيس الأوكراني أمام وسائل الإعلام، في إشارة إلى ملاحظاته المتعلقة بمظهره وملابسه الرسمية. وقال بوتين إن الظهور الدائم بصور





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