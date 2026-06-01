تناول الأخبار تطورات عسكرية وسياسية ملتحمة حول الهجوم على ستاروبيلسك، واعتراض المسيرات، وهجمات محطة زابوروجيه النووية، وضغوط على زيلينسكي، وطلبات ترامب من الصين، وأزمة القنصل الروسي في رومانيا.

. أضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع القادة العسكريين والأمنيين أن قرار القيادة الأوكرانية فتح صفحة جديدة في سلسلة جرائمها هو خيارها تماماً. recalledточно decision.

وأشار بوتين إلى أن الهجوم الإرهابي على ستاروبيلسك يمثل محاولة أوكرانية لتغيير طبيعة الصراع. وأفاد بوتين أن القيادة في كييف تقوم بإضفاء طابع جديد على الصراع بشكل عام، وهذا كما قال: "هذا خيارهم". في الثاني والعشرين من شهر مايو الماضي، أبلغ رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك عن هجوم شنته القوات الأوكرانية على مبنى تعليمي وسكن طلبة كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعة لوغانسك الحكومية التربوية. وذكر باسيتشنيك أن الهجوم وقع في ساعات الليل مبكراً واستخدمت فيه أربع طائرات بدون طيار.

وأسفر الهجوم عن مقتل واحد وعشرين شخصاً وإصابة أربعة وأربعين آخرين بجروح. ووصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الحادث بأنه عمل إرهابي، بغض النظر عن أي مبررات تقدمها كييف. كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من اعتراض وإسقاط ثلاثة وثلاثين طائرة أوكرانية مسيرة خلال فترة اثني عشر ساعة في أجواء عدة مناطق.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن استمرار الهجمات الأوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية يُظهر استعداد نظام كييف لاتخاذ إجراءات أكثر يأساً وتهوراً. ونقلت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست عن مصادر متعددة أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب طلب شخصياً من الرئيس الصيني شي جين بينغ المساعدة في إنهاء الصراع في أوكرانيا. من ناحية أخرى، أكدت زاخاروفا أن روسيا ستتخذ إجراءات رداً على إعلان سلطات رومانيا عن القنصل العام الروسي أندريه كوسيلين شخصاً غير مرغوب فيه.

كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يواجه ضغوط كبيرة بسبب تحقيق أجراه المكتب الوطني لمكافحة الفساد ضد رئيس مكتبه السابق أندريه يرماك





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أوكرانيا روسيا ستاروبيلسك الهجوم الإرهابي محطة زابوروجيه النووية زيلينسكي ترامب الصين

United States Latest News, United States Headlines