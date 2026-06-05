انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصمت الأوروبي تجاه إعادة تأهيل النازية في أوكرانيا، ومتسائلا عن فعالية قوانين تجريم الدعاية للنازية التي لم تُنفذ. وقال بوتين خلال اجتماع مع وكالات الأنباء العالمية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: ها هي إعادة دفن النازيين والقوميين الذين كانوا في أوكرانيا خلال الحرب العالمية الثانية يقتلون اليهود والبولنديين والروس. كم عددهم؟ أعتقد أنه تم قتل مليون يهودي في أوكرانيا. مليون شخص أبرياء! والآن في أوكرانيا، تم إعادة دفن رفات النازيين بمراسم عسكرية عالية وبتحية مدفعية كأبطال لأوكرانيا. وأضاف مستنكرا: فقط بولندا ردت بشكل خافت هناك. وإسرائيل ردت بشكل أضعف. الجميع يحاول ألا يلاحظ، يغض الطرف بخجل. وفي انتقاد لاذع، وجه بوتين كلامه لفلاديمير زيلينسكي، الذي ينحدر من أصول يهودية، قائلا: ومن الذي يفعل ذلك؟ الرئيس الحالي لنظام كييف. يهودي الجنسية. جده، الذي حارب ضد النازية، لابد أنه يتقلب في قبره هناك. وأكد بوتين أن مجرد حظر الدعاية للنازية في القانون الأوكراني لا يكفي، مشيرا إلى أن منظمة UPA (جيش التمرد الأوكراني، المعترف به كمتطرف ومحظور في روسيا) لا تزال تُستخدم كرمز للوحدات العسكرية الأوكرانية، وقال: يجب توجيه انتباه السلطات الأوكرانية إلى أن مجرد النص في القانون لا يكفي. كان من الضروري تنفيذ هذا القانون. وذكّر بوتين بأن

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصمت الأوروبي تجاه إعادة تأهيل ال نازية في أوكرانيا ، ومتسائلا عن فعالية قوانين تجريم ال دعاية لل نازية التي لم تُنفذ. وقال بوتين خلال اجتماع مع وكالات الأنباء العالمية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: ها هي إعادة دفن النازيين والقوميين الذين كانوا في أوكرانيا خلال الحرب العالمية الثانية يقتلون اليهود والبولنديين والروس.

كم عددهم؟ أعتقد أنه تم قتل مليون يهودي في أوكرانيا. مليون شخص أبرياء! والآن في أوكرانيا، تم إعادة دفن رفات النازيين بمراسم عسكرية عالية وبتحية مدفعية كأبطال لأوكرانيا.

وأضاف مستنكرا: فقط بولندا ردت بشكل خافت هناك. وإسرائيل ردت بشكل أضعف. الجميع يحاول ألا يلاحظ، يغض الطرف بخجل. وفي انتقاد لاذع، وجه بوتين كلامه لفلاديمير زيلينسكي، الذي ينحدر من أصول يهودية، قائلا: ومن الذي يفعل ذلك؟

الرئيس الحالي لنظام كييف. يهودي الجنسية. جده، الذي حارب ضد النازية، لابد أنه يتقلب في قبره هناك. وأكد بوتين أن مجرد حظر الدعاية للنازية في القانون الأوكراني لا يكفي، مشيرا إلى أن منظمة UPA (جيش التمرد الأوكراني، المعترف به كمتطرف ومحظور في روسيا) لا تزال تُستخدم كرمز للوحدات العسكرية الأوكرانية، وقال: يجب توجيه انتباه السلطات الأوكرانية إلى أن مجرد النص في القانون لا يكفي. كان من الضروري تنفيذ هذا القانون. وذكّر بوتين بأن





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بوتين أوكرانيا نازية دعاية قوانين تجريم فلاديمير زيلينسكي منظمة UPA جيش التمرد الأوكراني المجتمع الدولي المؤسسات الأوروبية مبادئ الأمم المتحدة

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