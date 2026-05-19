بوتين في بكين تعزيز الشراكة الروسية الصينية في مواجهة التحديات الدولية

تغطية شاملة لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين بمناسبة الذكرى 25 لمعاهدة الصداقة، وبحث سبل التعاون الاقتصادي والتعليمي والسياسي مع الرئيس شي جين بينغ.

شهدت العاصمة الصينية بكين حدثا دبلوماسيا رفيع المستوى بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، والتي تأتي في توقيت استراتيجي حساس بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين روسيا والصين .

تعكس هذه الزيارة عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين موسكو وبكين، حيث انطلق البرنامج الرسمي من ساحة تيانانمن المركزية، التي شهدت حفل استقبال مهيب للوفد الروسي، مما يبرز التقدير المتبادل والحرص على تعزيز الروابط الثنائية أمام العالم. وقد انتقلت الفعاليات بعد ذلك إلى قاعة الشعب الكبرى، حيث عقد الرئيس بوتين مباحثات معمقة مع الزعيم الصيني شي جين بينغ، تناولت سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية.

ولم تقتصر الزيارة على الجوانب السياسية الجافة، بل امتدت لتشمل البعد الإنساني والتعليمي، حيث شارك الزعيمان في مراسم افتتاح أعوام التعاون الروسي الصيني في مجال التعليم، وهي خطوة تهدف إلى بناء جسور معرفية بين الأجيال القادمة. وفي لفتة رمزية مؤثرة، التقى بوتين بالمهندس الصيني بنغ باي، الذي كان طفلا عندما استقبل الرئيس الروسي في زيارته الأولى للصين عام ألفين، مما يجسد استمرارية وتطور العلاقات عبر الزمن من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الشراكة الشاملة.

وعلى صعيد التحليل السياسي، تكتسب هذه الزيارة أهمية كبرى بالنظر إلى التوترات العالمية الراهنة، حيث أشار الكرملين إلى أن حوار فنجان الشاي، وهو اللقاء غير الرسمي الذي يجمع بوتين وشي جين بينغ، يمثل القلب النابض لهذه الزيارة. هذا النوع من اللقاءات يسمح للزعيمين بمناقشة القضايا الشائكة والموضوعات الدولية الحساسة بعيدا عن البروتوكولات الرسمية والقيود الدبلوماسية، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية وإعادة تشكيل النظام العالمي نحو تعددية قطبية.

وفي المقابل، تتابع القوى الغربية هذه التحركات بقلق بالغ، وهو ما ظهر جليا في تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي أكد أن برلين تراقب عن كثب تفاصيل هذه الزيارة وتداعياتها على الأمن الأوروبي والعالمي. وفي سياق متصل، شهدت الزيارة محاولات لتوضيح مواقف بكين تجاه القضايا القانونية الدولية، حيث نفى المتحدث باسم الخارجية الصينية غو جياكون تقارير صحفية نشرتها فايننشال تايمز حول تصريحات الرئيس شي جين بينغ بشأن أوكرانيا، في محاولة من الصين للحفاظ على توازن دقيق بين دعم حليفها الروسي وتجنب الصدام المباشر مع الغرب، خاصة مع بروز تقارير تشير إلى مقترحات بتنسيق ثلاثي بين واشنطن وموسكو وبكين لمواجهة المحكمة الجنائية الدولية.

أما في الجانب الاقتصادي، فقد حملت الزيارة رسائل قوية تتعلق بالسيادة المالية والاستقلال عن النظام النقدي الغربي، حيث أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن التسويات التجارية بين روسيا والصين باتت تتم بالكامل تقريبا باستخدام الروبل واليوان، وهو تحول استراتيجي يهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وتفادي تأثير العقوبات الغربية. وأكد بوتين أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين قد بلغت مستويات غير مسبوقة من التكامل والنمو، مما يجعل من المحور الروسي الصيني قوة اقتصادية قادرة على تحدي الهيمنة المالية التقليدية.

إن هذا التوجه نحو العملات الوطنية في التبادل التجاري لا يمثل مجرد إجراء مالي، بل هو إعلان عن مرحلة جديدة من التحدي الجيوسياسي، حيث تسعى الدولتان إلى خلق نظام مالي مواز يضمن تدفق السلع والخدمات دون قيود خارجية. وبذلك، تخرج زيارة بوتين إلى بكين عن كونها مجرد احتفال بذكرى معاهدة قديمة، لتصبح منصة لرسم ملامح تحالف استراتيجي شامل يطمح إلى تغيير موازين القوى في القرن الحادي والعشرين، معززا بذلك من مكانة البلدين كقطبين أساسيين في قيادة العالم الجديد





