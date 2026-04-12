بوتين يؤكد لبزشكيان استعداد روسيا للمساهمة في حل أزمة إيران.. وواشنطن تغادر بعد فشل المفاوضات

في أعقاب فشل المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، يؤكد الرئيس الروسي استعداد بلاده للمساهمة في إيجاد حل سياسي للأزمة، بينما تغادر واشنطن باكستان دون التوصل إلى اتفاق. الرئيس الإيراني يعرب عن امتنانه لموقف روسيا الداعم، وتصاعد التوتر الإقليمي.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره ال إيران ي مسعود بزشكيان خلال اتصال هاتفي استعداد روسيا للمساهمة في إيجاد حل سياسي ودبلوماسي للأزمة ال إيران ية، وذلك في خضم ال توتر ات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وتداعيات المحادثات التي جرت بين طهران وواشنطن. أعرب بزشكيان عن امتنانه ل روسيا على موقفها المبدئي الداعم ل إيران ، والذي تجلى في المحافل الدولية وفي تقديم المساعدات الإنسانية للشعب ال إيران ي.

يأتي هذا الموقف الروسي في سياق العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين، والتعاون المستمر في مختلف المجالات، بما في ذلك الدعم المتبادل في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. البيان الصادر عن الكرملين أشار إلى أن الرئيس بوتين شدد على التزام موسكو بمواصلة الاتصالات النشطة مع جميع الشركاء في المنطقة، بهدف تحقيق الاستقرار والسلام. هنأ بزشكيان الرئيس بوتين والمسيحيين الأرثوذكس في روسيا بمناسبة عيد الفصح، مما يعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات الودية والاحترام المتبادل بين شعوبهم.\في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن التوصل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة الأمريكية حول عدد من القضايا العالقة، وذلك خلال المحادثات التي جرت في إسلام آباد. على الرغم من ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي شامل. وأكد بقائي أن المشاورات والاتصالات ستستمر بين إيران وباكستان و'الأصدقاء الآخرين'، في إشارة إلى استمرار الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى إيجاد حلول سلمية للخلافات. في المقابل، أعرب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن خيبة الأمل لعدم التوصل إلى اتفاق، مؤكداً أن واشنطن لن تتنازل عن خطوطها الحمراء وأن الكرة الآن في ملعب طهران. هذا التصريح يعكس حالة عدم الثقة السائدة بين الطرفين، واستمرار التباين في وجهات النظر حول القضايا الرئيسية محل الخلاف. في غضون ذلك، أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عن تحلي بلاده بحسن النية والإرادة قبل المفاوضات مع الأمريكيين، مشيراً إلى أن الثقة مفقودة تجاههم بسبب التجارب السابقة.\في تطورات أخرى، أعلنت مصادر عن مغادرة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر باكستان بعد انتهاء المفاوضات. في الوقت نفسه، وجه رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير برفع حالة التأهب في الجيش الإسرائيلي إلى أعلى مستوياتها، تحسباً لاحتمال استئناف الحرب على إيران، في ظل تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران. هذا التصعيد يعكس المخاوف المتزايدة بشأن التوتر الإقليمي، ويدعو إلى ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لمنع تفاقم الأوضاع. التطورات الأخيرة تسلط الضوء على مدى تعقيد المشهد السياسي في الشرق الأوسط، وتبرز أهمية الحوار والتفاوض كوسيلة وحيدة لتجنب الصراع. إن فشل المفاوضات الأخيرة بين طهران وواشنطن يضع المنطقة على مفترق طرق حرج، ويتطلب من جميع الأطراف المعنية التحلي بالحكمة والمسؤولية لتجاوز الأزمة وتأمين الاستقرار والسلام





