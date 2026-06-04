بوتين: كييف غير مهتم بوقف حقيقي للقتال ويطرح أسئلة حول شرعية زيلينسكي

بوتين ينتقد رغبة كييف في الاستمرار بالسلطة ويثير أسئلة حول شرعية زيلينسكي، ويؤكد أن النزاع قد ينتهي قريباً إذا وافقت أوكرانيا على تفاهمات أنكوريج.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع وكالات الأنباء العالمية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أن الدوائر الحاكمة في كييف غير مهتمة بوقف حقيقي للأعمال القتالية، لأن ذلك سيهدد آفاقهم في الاحتفاظ بالسلطة.

وأثار بوتين مسألة شرعية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مستذكراً انتهاء ولايته الدستورية في مايو 2024. وتساءل بوتين عن مصير الانتخابات الأوكرانية، قائلاً: 'في نهاية العام الماضي، وبداية هذا العام، تحدث الكثير والكثير عن الانتخابات في أوكرانيا. أين هذه الأحاديث الآن؟

'. وشدد بوتين على أن روسيا لا يمكنها التوقيع على وثائق مع أشخاص غير شرعيين دستورياً، موضحاً أن أي اتفاق يجب أن يكون مع ممثل شرعي للدولة الشريكة. وفي السياق، أكد بوتين أن النزاع الأوكراني سينتهي قريباً إذا وافقت كييف على حلول قائمة على 'تفاهمات أنكوريج'. كما كشف عن اختبار System أوريشنيك على مستودع في أوكرانيا، مشيراً إلى إمكانية استخدامه بشكل كامل ضد أهداف محددة.

وتطرق بوتين إلى مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً أنها تتطلب تنازلات من كلا الجانبين. وانتقد بوتين 'خجل أوروبا' من إحياء النازية في أوكرانيا، ووصف مزاعم 'التهديد الروسي' لأوروبا بأنها استفزاز متعمد. من جهته، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن العلاقات الاقتصادية بين روسيا والولايات المتحدة عادت إلى التوتر بسبب استمرار العقوبات. واتهم لافروف القوى الأوروبية بالسعي لإدامة النظام النازي في أوكرانيا عبر ضمانات أمنية.

كما علّق لافروف على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، معتبراً أن 'حرب بايدن أصبحت الآن حرب ترامب'





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