تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي عن استمرار صادرات اليورانيوم الروسية للولايات المتحدة رغم الخلافات السياسية، وأعلن أن دين روسيا العام يشكل 16.4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من متوسط منطقة اليورو، كما أشار إلى تفوق نمو مجموعة بريكس على مجموعة السبع.

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة هامة خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ ال اقتصاد ي العالمي، حيث ناقش العديد من القضايا ال اقتصاد ية العالمية والعلاقات الدولية. واستهل بوتين حديثه بالتطرق إلى العلاقة ال اقتصاد ية المعقدة بين روسيا و الولايات المتحدة ، مؤكداً استمرار روسيا كأحد أكبر الموردين لليورانيوم للسوق الأمريكية على الرغم من الخلافات السياسية والعقوبات المتبادلة بين البلدين.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية حاولت سابقاً عرقلة مشروع روسي للغاز الطبيعي المسال، لكنها تحولت إلى أول المستفيدين منه بعد بدء التشغيل، حيث اتجهت أول شحنة إلى أمريكا. وعلّق بوتين على هذا التحول بالقول إن المصالح الاقتصادية هيما تدفع، فما يحقق الربح يستمر. وشرح أن روسيا تحتل المرتبة الثالثة بين أكبر موردي اليورانيوم للولايات المتحدة، حيث تسبقها شركة أمريكية في المركز الأول، وشركة أوروبية أمريكية في المركز الثاني، مما يظهر تعقيداً في السوق واعتماداً متبادلاً رغم التوترات السياسية.

وتابع الرئيس الروسي عرضه للإنجازات الاقتصادية الروسية، معلناً أن مستوى الدين العام في روسيا يبلغ 16.4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم منخفض جداً مقارنة بدول منطقة اليورو التي وصف أرقامها بالمؤسفة. وركز بوتين على التباين بين أداء الاقتصاديات الكبرى، مؤكداً أن معدلات النمو الاقتصادي في دول مجموعة بريكس أعلى بكثير من تلك في مجموعة السبع، متوقعاً استمرار هذا التوجه في المستقبل.

وأشار إلى أن دول بريكس تستحوذ حالياً على ما يقرب من ربع الصادرات العالمية، وأن هذه النسبة في ارتفاع مستمر، مما يعكس تحولاً في الخريطة الاقتصادية العالمية. وشدد بوتين على أن العالم يشهد تحولاً هيكلياً كبيراً، حيث تبرز مجموعات جديدة كقوى اقتصادية مؤثرة. وأكد أن التجارة الروسية، حتى في القطاعات الاستراتيجية والحساسة مثل الطاقة النووية، لا تزال تمضي قدماً مع الولايات المتحدة رغم كل التحديات السياسية.

واختتم كلمته بتأكيده أن الاعتبارات الاقتصادية غالباً ما تغلب على الخلافات السياسية في عالم الأعمال، مضيفاً أن التعاون Fleming في المجالات التقنية والتجارية لا يزال قائماً بين موسكو وواشنطن. وبهذا تكون رسالة بوتين الرئيسية هي قوة الاقتصاد الروسي واستقلاله المالي، وقدرته على الحفاظ على علاقات تجارية حيوية حتى في أوج التوترات الجيوسياسية، مما يضع روسيا كلاعب مركزي في النظام الاقتصادي العالمي المتغير





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