بن هاربورغ: «سأنهار من البكاء إذا فاز الخلود على الهلال في نهائي كأس الملك»

رئيس نادي الخلود الأمريكي يتحدث عن مشاعره العميقة قبل المباراة النهائية لكأس الملك ضد الهلال، معربًا عن تطلعه لتحقيق إنجاز تاريخي للنادي بعد مشوار مميز في البطولة.

في 5 مايو 2026، تحدث بن هاربورغ ، رئيس ومالك نادي الخلود الأمريكي، في تصريح عاطفي حول المباراة النهائية ل كأس الملك التي ستجمع فريقه مع الهلال يوم الجمعة القادمة.

وأشار هاربورغ إلى أن هذه المباراة تمثل لحظة تاريخية للنادي، خاصة بعد مشوار مميز في البطولة، حيث نجح الخلود في إقصاء الاتحاد في الدور نصف النهائي بركلات الترجيح (5-4)، بعد تعادل إيجابي (2-2) في الوقت الأصلي والإضافي، في مباراة مثيرة شهدت منافسة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة. وقال هاربورغ: «أنا شخص عاطفي للغاية، وإذا حققنا اللقب أمام الهلال، سأبكي من دون أدنى شك، فهي ستكون لحظة استثنائية في تاريخ النادي»، مشيرًا إلى أن المباراة تشبه تجربة حاسمة في حياته.

وأضاف: «نحن نعيش حلمًا كبيرًا، ونأمل في دعم جماهير الأندية الأخرى مثل الأهلي والاتحاد، كما ذكرت سابقًا»، مؤكدًا أن المباراة لن تكون سهلة، حيث أن الهلال فريق قوي ومتمرس في النهائيات، ويمتلك خبرات كبيرة، بالإضافة إلى أفضلية جماهيرية واضحة. وأوضح هاربورغ أن الفريق سيحاول تعويض ذلك بالروح القتالية والتركيز داخل الملعب، قائلًا: «علينا أن نتكاتف جميعًا داخل النادي، من الجهاز الفني واللاعبين والجماهير، وأن نظهر بأفضل صورة ممكنة في هذه المباراة، لأن مثل هذه الفرص لا تتكرر كثيرًا، وعلينا استغلالها بالشكل الأمثل»





